Азербайджанский шахматист — в числе лидеров турнира в Германии

Азербайджанский гроссмейстер Рауф Мамедов демонстрирует 100-процентный результат и входит в число лидеров турнира Grenke Chess Festival в Германии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Мамедов одержал три победы в первых трёх турах, обыграв соперников из Словакии, Швеции и Польши. Он делит 1-14-е места, а по дополнительным показателям занимает вторую строчку.

В свою очередь, Шахрияр Мамедъяров набрал 1,5 очка в трёх турах и занимает 107-е место.

Тем временем Магомед Мурадлы и Эльтаж Сафарли, выступающие в Grenke Chess Open, продолжают успешно играть. Победив всех соперников в первых трёх турах, они также вошли в число 51 лидера турнира.