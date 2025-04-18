ДТП на дороге Баку-Губа

На 29-м километре автотрассы Баку-Губа произошла дорожно-транспортная авария.

Как передает Day.Az, легковой автомобиль Hyundai Elantra под управлением Фазаиля Джалилова столкнулся с прицепом грузовика DAF, принадлежащего Намику Магеррамову.

В результате столкновения Фазаиль Джалилов погиб на месте.

По факту происшествия начато расследование.