https://news.day.az/society/1745900.html ДТП на дороге Баку-Губа - есть погибший На 29-м километре автотрассы Баку-Губа произошла дорожно-транспортная авария. Как передает Day.Az, легковой автомобиль Hyundai Elantra под управлением Фазаиля Джалилова столкнулся с прицепом грузовика DAF, принадлежащего Намику Магеррамову. В результате столкновения Фазаиль Джалилов погиб на месте.
ДТП на дороге Баку-Губа - есть погибший
На 29-м километре автотрассы Баку-Губа произошла дорожно-транспортная авария.
Как передает Day.Az, легковой автомобиль Hyundai Elantra под управлением Фазаиля Джалилова столкнулся с прицепом грузовика DAF, принадлежащего Намику Магеррамову.
В результате столкновения Фазаиль Джалилов погиб на месте.
По факту происшествия начато расследование.
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