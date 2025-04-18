Президент Ильхам Алиев поздравил христианскую общину Азербайджана с Пасхой

Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с праздником Пасхи.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас и всю христианскую общину Азербайджана со священным праздником Пасхи, передаю всем вам пожелания счастья и благополучия.

В богатом традициями толерантности Азербайджане никогда в истории не было случаев дискриминации по признаку религии и вероисповедания, этнокультурное многообразие сохранилось до наших дней. Пропаганда и поощрение в нашем обществе культуры сосуществования, основанного на взаимном уважении и доверии, прогрессивных социально-нравственных ценностей являются одним из основных направлений государственной политики.

Сегодня христианской общине принадлежит особое место в нашем обществе, где царит атмосфера национально-духовной солидарности и образцовой толерантности. С удовлетворением хочу отметить, что наши граждане христианского вероисповедания достойно представлены в общественно-политической и культурной жизни страны, внося весомый вклад в развитие и прогресс нашего родного дома - Азербайджана.

Дорогие друзья!

Праздник Пасхи олицетворяет обновление, возрождение, чувства сострадания и милосердия. В этот светлый день я еще раз желаю каждому из вас хорошего праздника, вашим семьям - радости и благосостояния.

С праздником!", - говорится в поздравлении.