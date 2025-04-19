Пентагон сокращает число военных в Сирии

Пентагон подтвердил, что сокращает число военных в Сирии до менее 1000 в ближайшие месяцы, однако пообещал продолжить наносить удары по оставшимся в Сирии террористам организации ИГИЛ.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Пентагона.

"Этот продуманный и учитывающий обстоятельства процесс позволит сократить присутствие США в Сирии до менее тысячи военнослужащих в ближайшие месяцы... Центральное командование США будет по-прежнему готово продолжать наносить удары по остаткам ИГИЛ в Сирии", - говорится в заявлении.