https://news.day.az/world/1746060.html Пентагон сокращает число военных в Сирии Пентагон подтвердил, что сокращает число военных в Сирии до менее 1000 в ближайшие месяцы, однако пообещал продолжить наносить удары по оставшимся в Сирии террористам организации ИГИЛ. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Пентагона.
Пентагон сокращает число военных в Сирии
Пентагон подтвердил, что сокращает число военных в Сирии до менее 1000 в ближайшие месяцы, однако пообещал продолжить наносить удары по оставшимся в Сирии террористам организации ИГИЛ.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Пентагона.
"Этот продуманный и учитывающий обстоятельства процесс позволит сократить присутствие США в Сирии до менее тысячи военнослужащих в ближайшие месяцы... Центральное командование США будет по-прежнему готово продолжать наносить удары по остаткам ИГИЛ в Сирии", - говорится в заявлении.
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