Фуад Мурадов вручил Тахире Джафаровой медаль “За заслуги в диаспорской деятельности”

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов принял почетного члена Общества дружбы Азербайджан-Финляндия, писателя и переводчика Тахиру Джафарову.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете, радушно поприветствовав гостью, председатель комитета высоко оценил активность проживающей в Финляндии нашей соотечественницы в деле пропаганды азербайджанских реалий, популяризации нашего богатого культурного наследия и литературы.

Taхире Джафаровой была вручена присужденная ей медаль Азербайджанской Республики "За заслуги в диаспорской деятельности".

В свою очередь она выразила Азербайджанскому государству признательность за высокую оценку ее деятельности.

Отметим, что заслуженный деятель искусств Азербайджана Тахира Джафарова прошла богатый жизненный путь, на протяжении многих лет занималась педагогической, научной и литературной деятельностью.

Она работала в Академии наук Aзербайджана, преподавала в финском Университете Тампере.

Наша соотечественница, являющаяся членом Европейской ассоциации союзов литературных переводчиков, членом союзов писателей Финляндии и Азербайджана, в 1981-1985 годах осуществляла деятельность в качестве переводчика в Иностранной комиссии Союза писателей СССР, добилась в нашей стране и за рубежом больших успехов как переводчик английского языка и финской литературы.

Тахира Джафарова, проводящая научные изыскания в Национальном архиве Финляндии, также является автором исследований об азербайджанцах, проживающих в этой стране.

Статьи, переводы нашей соотечественницы опубликованы в местных и зарубежных журналах, влиятельных органах печати.

Taхира Джафарова с высоким профессионализмом перевела на финский язык книгу вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой "Открытое окно". Книга вызвала большой интерес у читателей.

Нашей соотечественнице принадлежат неоценимые заслуги в области диаспорской деятельности, пропаганде азербайджанской культуры, информировании финского общества о нашей стране.

В 2019 году Taхира Джафарова была награждена юбилейной медалью "100-летие Aзербайджанской Демократической Республики (1918-2018)".