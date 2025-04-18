Сепаратисты & Пашинян - балаган продолжается

Автор: Лейла Таривердиева

"Карабахское движение в Армении не будет продолжено", - заявил журналистами 16 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян. Так он прокомментировал слова Сержа Саргсяна о том, что "карабахская страница", мол, не закрыта и должна быть возвращена в политическую повестку. Любые попытки возобновить это движение будут иметь разрушительные последствия для страны, сказал премьер Армении.

О ликвидации так называемого карабахского движения армянский премьер говорит уже не в первый раз. Если вначале он высказывал свою мысль осторожно, то теперь его заявление прозвучало однозначно. И это не может не радовать соседей Армении. Мы будем только рады, если Армения действительно сможет перевернуть эту позорную страницу своей истории навсегда. Причем, нет ощущения, что Пашинян в данном случае играет на публику. Он хоть и слаб в международных делах, но на внутриполитических процессах, что называется, собаку съел. Он знает, какие "реки" откуда вытекают и куда впадают, и понимает угрозу и существованию Армении как государства, и своей собственной власти. А продолжение претензий на территории сильного соседа это очень большая угроза армянской государственности. Правда, так Никол Пашинян считал не всегда, но в данном случае это не важно.

Еще более конкретно высказался депутат армянского парламента Арсен Торосян. "На территории Армении нет и не может быть второго государства или какого-либо государственного учреждения, связанного с ним. Любые подобные действия, а также лица или структуры, их осуществляющие, должны подвергаться строгой правовой и политической оценке", - сказал он, указав, что не пропагандирует ненависть к добровольным перебежчикам из Азербайджана, а лишь заботится о сохранности государства.

Очень трезвый подход. И сепаратистско-реваншистская оппозиция как раз представила накануне список кандидатов на привлечение к ответственности за создание угрозы армянской государственности.

Как сообщает всезнающий ресурс "Грапарак", ошметки сепаратистского режима, все еще продолжающие играть в "парламент" и "правительство", собрались и приняли... "конституционную поправку". Дело в том, что 21 мая истекает срок "президентства" Шахраманяна, и этому балагану требуется новый "президент". На этот иллюзорный пост претендует, как сообщается, небезызвестный Самвел Бабаян.

Реваншистские СМИ в ужасе от того, что проводить эти "заседания" сепаратистом пришлось втайне от правительства. В других странах, власти которых пока еще не освободились от давления диаспоры, открыто действуют "представительства" несуществующего образования, а в самой Армении сепаратистам приходится прятаться по углам. Кто бы мог подумать, что настанет такой день, когда претензии на земли соседа перестанут быть в Армении "историческим правом" армян, а превратятся в преступление. Пашиняну сегодня напоминают его поездки в Ханкенди в 2018-м и особенно в 2019 году, когда он произносил вдохновенные речи и "присоединял" Карабах к Армении. В тот период новый революционный премьер обещал подключить к переговорам по Карабаху сепаратистов. Да много чего обещал. Например, сделать армянскую армию одной из сильнейших в мире.

После Второй карабахской войны Никол Пашинян протрезвел. Даже ходили слухи о намерении премьера полностью прикрыть структуры карабахских сепаратистов на территории Армении. Это было связано с тем, что помалкивавший в первое время Самвел Шахраманян и компания, получив поддержку из вне, начал позиционировать себя как силу на внутриполитической арене. Кроме того, рухнули надежды карабахских армян на облегченную миграцию в Европу. Никто не пожелал их принять, и вся эта масса осела в Армении. Пашинян был бы рад, если бы кто-то открыл этим лишним ртам свои двери, но ни Франция, никто другой из поджигателей не захотел принять "жертв этнических чисток". Эти "жертвы" были нужны им в Армении, а вдали от границ Азербайджана они становились бесполезны. О том, что у сепаратистов отберут здание для сходок, говорится давно. Осталось только реализовать. Как говорит спикер парламента Ален Симонян, "это здание не должно служить таким целям".

Где именно собрались на подпольную сходку сепаратисты, не сообщается. Собравшиеся на полном серьезе обсуждали какие-то туры и голоса, рассматривали перспективность Самвела Бабаяна и возможность продления "полномочий" Шахраманяна. Как видим, сепаратисты не слышат не только Баку, но и Еревана, они явно существуют в какой-то параллельной вселенной. О чем говорит и заявление возбудившейся после слов Пашиняна структуры под названием "комитет по сохранению арцаха". "Комитет" выступил с пространным заявлением, в котором фактически признал, что история и государственность Армении построены лишь на претензиях на чужие территории. И если это у армян отобрать, они останутся без истории вообще. В принципе, так оно и есть. Но это и к лучшему, потому что у армянского народа появится шанс узнать, наконец, правду о своем прошлом. Правду очень неудобную, без героизированной и слезливой чепухи. Зато правду.

Очень хорошо, что армянский премьер все-таки решился начать раскрывать своему обществу глаза. Это больно, но через осознание реалий, возможно, придет исцеление. В противном же случае внутри самого армянского общества начнутся раздор и конфликты. Потому что сепаратисты и реваншисты это далеко не весь армянский народ.

Кстати, сепаратисты уже подали в прокуратуру жалобу на правительство, предоставив факты "разжигания ненависти к арцахцам" со стороны руководящих лиц и структур. То есть балаган продолжается.