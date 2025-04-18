https://news.day.az/world/1745815.html В Италии кабина с туристами сорвалась в пропасть - есть жертвы - ВИДЕО В Италии кабина с туристами упала в пропасть. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Кабина с пятью туристами рухнула после того, как оборвался один из тяговых тросов. Погибли четверо человек, еще один госпитализирован. Двое из погибших были британцами, еще один - израильтянин.
В Италии кабина с туристами сорвалась в пропасть - есть жертвы - ВИДЕО
В Италии кабина с туристами упала в пропасть.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Кабина с пятью туристами рухнула после того, как оборвался один из тяговых тросов. Погибли четверо человек, еще один госпитализирован.
Двое из погибших были британцами, еще один - израильтянин.
Еще 9 пассажиров, находившихся в другой кабине, удалось эвакуировать спасателям.
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