В Италии кабина с туристами сорвалась в пропасть

В Италии кабина с туристами упала в пропасть.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Кабина с пятью туристами рухнула после того, как оборвался один из тяговых тросов. Погибли четверо человек, еще один госпитализирован.

Двое из погибших были британцами, еще один - израильтянин.

Еще 9 пассажиров, находившихся в другой кабине, удалось эвакуировать спасателям.