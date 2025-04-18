Иностранные дипломаты проинформированы о строительно-монтажных работах в Ханкенди

В настоящее время в городе Ханкенди строятся Парк Победы, Конференц-центр, Музей Победы, футбольный стадион города Ханкенди, здание специального представительства, Бизнес-центр, Культурный центр.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов предоставляя информацию дипломатам, посетившим город Ханкенди.

Эльчин Юсубов отметил, что благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева город Ханкенди станет одним из красивейших городов региона, будет обеспечено безопасное возвращение на эти земли людей, более 35 лет находящихся вдали от родных краев.

Напомним, что члены аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, представители международных организаций и военные атташе, посетившие город Ханкенди, ознакомились с проводимыми здесь крупномасштабными строительными работами.