Четыре азербайджанских каратиста завершили премьер-лигу

В Каире продолжается этап премьер-лиги по каратэ.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, четыре азербайджанских спортмена уже завершили свом выступления. Аминага Гулиев (60 кг), Нуран Рзазаде (66 кг), Фарид Агаев (75 кг) и Медина Садыгова (55 кг) не прошли дальше группового этапа.

Выступления продолжают трехкратная чемпионка мира Ирина Зарецка (68 кг), а также Тургут Гасанов (84 кг), которые сегодня проведут свои первые бои на рейтинговом соревновании.