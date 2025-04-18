https://news.day.az/world/1745964.html В Армении планируют сократить количество российских телеканалов Председатель комиссии радио и телевидения Армении Тигран Акопян заявил о необходимости сократить количество российских телеканалов в общественном мультиплексе
В Армении планируют сократить количество российских телеканалов
Председатель комиссии радио и телевидения Армении Тигран Акопян заявил о необходимости сократить количество российских телеканалов в общественном мультиплексе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Я считаю, что присутствие иностранных телекомпаний в нашем общественном мультиплексе должно быть существенно сокращено", - сказал он.
В Армении через общественный мультиплекс ретранслируются только российские телеканалы: Первый канал, "Культура" и "РТР-Планета".
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