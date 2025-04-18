В Армении планируют сократить количество российских телеканалов

Председатель комиссии радио и телевидения Армении Тигран Акопян заявил о необходимости сократить количество российских телеканалов в общественном мультиплексе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я считаю, что присутствие иностранных телекомпаний в нашем общественном мультиплексе должно быть существенно сокращено", - сказал он.

В Армении через общественный мультиплекс ретранслируются только российские телеканалы: Первый канал, "Культура" и "РТР-Планета".