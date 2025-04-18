Авария на одной из главных дорог Баку привела к огромной пробке

В Наримановском районе Баку, на проспекте Зии Буниятова - вблизи Бакинского сталелитейного завода - произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, вызвавшее затруднение движения на одном из самых оживленных участков столицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана, авария привела к образованию значительной автомобильной пробки в направлении станции метро "20 Января".

В ЦИУТ напомнили, что проспект Зии Буниятова ежедневно обслуживает огромное количество транспортных средств, и даже небольшое ДТП может привести к масштабным заторам не только на самом проспекте, но и на прилегающих улицах.

Благодаря оперативным действиям сотрудников центра и дорожной полиции, движение на перегруженной магистрали удалось стабилизировать в кратчайшие сроки.