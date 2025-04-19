Автор: Мехти Ахмедзаде

В Армении не утихает реваншизм. Он продолжает ползти из всех щелей, подпитываемый либо прямым попустительством, либо тихим одобрением со стороны властей. И вот - очередное доказательство: словно воскресший из политического небытия, на сцене вновь появился Самвел Шахраманян. Да, тот самый - бывший "президент" несуществующего "арцаха", позорно бежавший из Карабаха и надолго исчезнувший с радаров.

Не высовывался, не комментировал, будто растворился вместе с мифом о "второй армянской государственности". Но, видимо, слишком долго молчать было тяжело. И вот он снова объявился - с целой серией нелепых, местами откровенно идиотских заявлений, будто стараясь напомнить о себе и вновь влезть в информационную повестку.

"Наш путь - иметь армянский "арцах", и к этому пути мы идем через сильную Армению", - выдал он в разговоре с журналистами, не забыв пожаловаться, что "страницу нельзя считать закрытой, пока народ насильственно перемещен и не имеет достойной возможности вернуться на свою родину".

Во-первых, какой такой "народ"? Армяне, незаконно проживавшие в Карабахе, это не какой-то отдельный этнос, а те же армяне, что и в Армении. И уехали они не под дулом автомата, а абсолютно добровольно, несмотря на чёткое предложение остаться и продолжить жизнь в составе Азербайджана. Собрали чемоданы и отправились вслед за тем, что называли "мечтой", которая, как оказалось, лопнула с треском.

Во-вторых, он посмел комментировать роспуск Минской группы. Возомнил себя стороной переговорного процесса? А между тем, даже Армения, которая три десятка лет держала Карабах в оккупации, признает территориальную целостность Азербайджана. Мирный договор согласован, и тормозит подписание - конституция самой Армении, в которую Пашинян пока так и не решается внести изменения.

Он финтит ушами, не давит реваншистов, что говорит о том, что верить Еревану нельзя, сколько бы ни поступало положительных на словах сигналов. Нужны конкретные действия.

Что же касается Минской группы - эта структура давно превратилась в международный клуб болтовни. Ни одного результата, ни одной реальной инициативы, только бесконечные заявления для прессы. Для Армении это было удобно: изображать "процесс", пока минировались поля, копались окопы и завозилось новое вооружение.

А теперь Шахраманян вдруг вспоминает об этой группе как о последней надежде. "Я ожидаю реакции граждан Армении", - говорит он. А мы ожидаем реакции самого Пашиняна. Если такие персонажи до сих пор не отправлены им в политическое небытие, значит, либо власти боятся тронуть реваншистов, либо продолжают заигрывать с ними на самом деле.

Так что да, это очередное подтверждение: Армения к миру не готова. Вся её политическая повестка держится на мифах, воинственной риторике и бесконечном "мы ещё вернёмся". Ну что ж - мечтать не вредно. Но история пошла дальше. Страница закрыта. Книга сдана в архив.

А подобные заявления только подчёркивают: миру мешает не Азербайджан, а те, кто до сих пор не может смириться с реальностью.