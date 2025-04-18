Пентагон планирует миссию на Луну

Компании ispace и Redwire могут создать для США военный посадочный лунный модуль.

Как передает Day.Az, об этих планах стало известно обозревателю журнала Aviation Week Гаррету Рейму.

Автор напомнил о сотрудничестве, в рамках которого компании решили совместно разрабатывать лунный посадочный модуль. "Космический корабль следующего поколения будет использоваться для коммерческих исследовательских и научных миссий в рамках инициативы НАСА Commercial Lunar Payload Services (CLPS) и, возможно, будет модифицирован для военных миссий по наблюдению за тем, что происходит на Луне", - говорится в публикации.

Президент по гражданскому и международному космосу Redwire Майк Голд рассказал изданию, что военный лунный модуль будет обладать многими характеристиками, своего коммерческого варианта, однако цепочка поставок комплектующих для него будет более тщательно контролироваться более тщательно, а его система связи - шифроваться. Кроме того, военный аппарат, скорее всего, будет оснащен большим количеством датчиков для сканирования окружающей среды.

"Мы не можем эффективно отслеживать действия Китая и противника в окололунном пространстве. Я искренне верю, что страна или страны, которые могут поддерживать [осведомленность о космической обстановке], будут контролировать окололунное пространство", - заявил руководитель.