В Азербайджане нашли восьмерых пропавших людей

За последние сутки сотрудники правоохранительных органов смогли установить местонахождение восьми граждан, ранее числившихся пропавшими.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Отмечается, что все они были объявлены в розыск после того, как ушли из дома, не поставив в известность своих родственников.