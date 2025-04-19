https://news.day.az/society/1746143.html В Азербайджане нашли восьмерых пропавших людей За последние сутки сотрудники правоохранительных органов смогли установить местонахождение восьми граждан, ранее числившихся пропавшими. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.
В Азербайджане нашли восьмерых пропавших людей
За последние сутки сотрудники правоохранительных органов смогли установить местонахождение восьми граждан, ранее числившихся пропавшими.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.
Отмечается, что все они были объявлены в розыск после того, как ушли из дома, не поставив в известность своих родственников.
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