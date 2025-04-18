Азербайджанских налогоплательщиков призвали быть внимательнее

В последнее время участились случаи перехвата данных пользователей, предоставляемых налогоплательщикам налоговым органом для доступа к Интернет-налоговому управлению Государственной налоговой службы Азербайджана (https://www.e-taxes.gov.az; https://new.e-taxes.gov.az).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу.

"В целях предотвращения подобных случаев налогоплательщикам рекомендуется принять ряд превентивных мер", - отмечается в сообщении.