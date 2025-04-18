https://news.day.az/society/1745920.html Азербайджанских налогоплательщиков призвали быть внимательнее В последнее время участились случаи перехвата данных пользователей, предоставляемых налогоплательщикам налоговым органом для доступа к Интернет-налоговому управлению Государственной налоговой службы Азербайджана (https://www.e-taxes.gov.az; https://new.e-taxes.gov.az).
Азербайджанских налогоплательщиков призвали быть внимательнее
В последнее время участились случаи перехвата данных пользователей, предоставляемых налогоплательщикам налоговым органом для доступа к Интернет-налоговому управлению Государственной налоговой службы Азербайджана (https://www.e-taxes.gov.az; https://new.e-taxes.gov.az).
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу.
"В целях предотвращения подобных случаев налогоплательщикам рекомендуется принять ряд превентивных мер", - отмечается в сообщении.
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