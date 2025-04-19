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В Губе сошел камнепад - нарушена связь с более чем 10 селами - ВИДЕО

В Губе на дорогу обрушились обломки горных пород. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло на участке дороги Губа-Гонагкенд. В результате было прервано сообщение с районным центром более чем десяти населённых пунктов. На место происшествия привлечены сотрудники соответствующих ведомств.