В Губе сошел камнепад

В Губе на дорогу обрушились обломки горных пород.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло на участке дороги Губа-Гонагкенд.

В результате было прервано сообщение с районным центром более чем десяти населённых пунктов. На место происшествия привлечены сотрудники соответствующих ведомств. Начаты работы по расчистке дороги.