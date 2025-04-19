https://news.day.az/society/1746105.html В Губе сошел камнепад - нарушена связь с более чем 10 селами - ВИДЕО В Губе на дорогу обрушились обломки горных пород. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло на участке дороги Губа-Гонагкенд. В результате было прервано сообщение с районным центром более чем десяти населённых пунктов. На место происшествия привлечены сотрудники соответствующих ведомств.
В Губе сошел камнепад - нарушена связь с более чем 10 селами - ВИДЕО
В Губе на дорогу обрушились обломки горных пород.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло на участке дороги Губа-Гонагкенд.
В результате было прервано сообщение с районным центром более чем десяти населённых пунктов. На место происшествия привлечены сотрудники соответствующих ведомств. Начаты работы по расчистке дороги.
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