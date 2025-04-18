Вашингтон надеется на продуктивный диалог с Ираном

США надеются, что переговоры с Ираном пройдут плодотворно и приведут к мирному разрешению ситуации вокруг ядерной программы исламской республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Мы надеемся, что переговоры продолжатся плодотворно, мы выступаем за мирное долгосрочное урегулирование [ситуации]", - сказал он журналистам в Париже.