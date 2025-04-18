Мелони обратилась к Трампу с предложением

Глава правительства Италии Джорджа Мелони на встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом предложила ему сделать западную цивилизацию "более сильной".

Как передает Day.Az, трансляция события доступна на YouTube.

"Для меня Запад - это не просто географическое пространство, это цивилизация, и я хочу сделать эту цивилизацию более сильной. Моя цель - сделать Запад великим снова, и, думаю, вместе мы сможем это сделать", - высказалась итальянский премьер-министр.

Трамп поддержал Мелони, ответив, что это действительно возможно.

Кроме того, глава кабмина Италии сообщила, что американский лидер принял приглашение посетить Рим, и в дату визита можно провести саммит США и Евросоюза.

"Сделаем Америку снова великой" - лозунг предвыборной кампании Трампа, который применяется президентом США в самых разных ситуациях. Так, после введения пошлин против ряда государств американский лидер заявлял, что благодаря предпринятым действиям "Америку снова сделают великой, более великой, чем когда-либо прежде".