Мелони обратилась к Трампу с предложением
Глава правительства Италии Джорджа Мелони на встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом предложила ему сделать западную цивилизацию "более сильной".
Как передает Day.Az, трансляция события доступна на YouTube.
"Для меня Запад - это не просто географическое пространство, это цивилизация, и я хочу сделать эту цивилизацию более сильной. Моя цель - сделать Запад великим снова, и, думаю, вместе мы сможем это сделать", - высказалась итальянский премьер-министр.
Трамп поддержал Мелони, ответив, что это действительно возможно.
Кроме того, глава кабмина Италии сообщила, что американский лидер принял приглашение посетить Рим, и в дату визита можно провести саммит США и Евросоюза.
"Сделаем Америку снова великой" - лозунг предвыборной кампании Трампа, который применяется президентом США в самых разных ситуациях. Так, после введения пошлин против ряда государств американский лидер заявлял, что благодаря предпринятым действиям "Америку снова сделают великой, более великой, чем когда-либо прежде".
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