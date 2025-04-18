В Баку открылась выставка Анатолия Бузаева

В столичной галерее HÜMA art room состоялось открытие выставки азербайджанского и российского художника, члена Международной федерации художников и Творческого союза художников, признанного мастера современной авангардной живописи Анатолия Бузаева. Выставка продлится до 23 апреля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, куратором выставки, носящей благотворительный характер, выступил народный художник Азербайджана Гусейн Хагверди. В экспозицию вошли работы, созданные художником в разные годы.

Работая в различных техниках, Анатолий Бузаев виртуозно сочетает абстракцию с реализмом, аллегории с экспериментальным дизайном, предоставляя зрителю пространство для размышлений и интерпретаций. Его работы, наполненные динамикой, сложными композициями и яркими цветовыми акцентами, открывают дверь в многогранный внутренний мир, где пересекаются философия, символизм и эмоциональная экспрессия. Искусство Бузаева завораживает и заставляет задуматься о глубинных смыслах.

Анатолий Бузаев родился в Баку, окончил Азербайджанское государственное художественное училище имени Азима Азимзаде. Неоднократно принимал участие в республиканских и всесоюзных выставках современного искусства. В 1991 году художник переехал в Москву и начал активно сотрудничать с известным российским Центром современного искусства - галереей "Малая Грузинская, 28". После закрытия легендарной галереи "Малая Грузинская, 28" художник стал работать в сфере дизайна интерьеров, но и в эти годы создал немало прекрасных работ в стиле современной авангардной живописи. Параллельно он увлекся литературным творчеством.

Сегодня работы Бузаева хранятся в музеях и галереях России, Азербайджана, в Художественном фонде Азербайджанской Республики, в частных коллекциях России, Англии, Германии, Голландии, Испании, Словакии, Турции, Колумбии и других стран.