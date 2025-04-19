Массовое отравление в Баку

Минувшей ночью в Баку произошёл случай массового отравления.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл во дворце торжеств "Венеция",

Согласно информации, предоставленной TƏBİB, зафиксированы случаи отравления у 25 человек.

Пострадавшие были госпитализированы в Клинико-медицинский центр. Точное блюдо, ставшее причиной отравления, на данный момент не установлено.