https://news.day.az/society/1746068.html

Массовое отравление в Баку

Минувшей ночью в Баку произошёл случай массового отравления. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл во дворце торжеств "Венеция", Согласно информации, предоставленной TƏBİB, зафиксированы случаи отравления у 25 человек. Пострадавшие были госпитализированы в Клинико-медицинский центр.