https://news.day.az/society/1746068.html Массовое отравление в Баку Минувшей ночью в Баку произошёл случай массового отравления. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл во дворце торжеств "Венеция", Согласно информации, предоставленной TƏBİB, зафиксированы случаи отравления у 25 человек. Пострадавшие были госпитализированы в Клинико-медицинский центр.
Массовое отравление в Баку
Минувшей ночью в Баку произошёл случай массового отравления.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл во дворце торжеств "Венеция",
Согласно информации, предоставленной TƏBİB, зафиксированы случаи отравления у 25 человек.
Пострадавшие были госпитализированы в Клинико-медицинский центр. Точное блюдо, ставшее причиной отравления, на данный момент не установлено.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре