Армяне думали, что в России им можно все, и ошиблись

Армянская диаспора неоднородна. Одни армяне думают и работают действительно во благо России, а другие думают и работают в интересах Еревана и мирового армянства. В любом случае, при правильном подходе со стороны государственных структур, можно либо вежливо, либо жестко убедить всех, кто пытается сеять раздор между народами, жить по российским законам.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный российский эксперт, советник по вопросам противодействия экстремистской идеологии кафедры Евразийского регионального центра Молодежного Форума Исламского сотрудничества (структура ОИС) Евгений Михайлов.

Армяне долгое время думали, что Россия - это территория, где им дозволено многое, если не все. Однако, несмотря на очень сильное армянское лобби, это далеко не так. Да, они имеют вес в СМИ, в бизнесе и стараются лоббировать свои интересы. Но Россия многонациональная страна и те же азербайджанцы прекрасно себя в ней чествуют и так же умело лоббируют свои интересы. Впрочем, как и представители других национальностей.

Другое дело, что армяне грамотно заняли позиции в СМИ, в культуре и так далее. То есть там, где можно часто говорить о том, что только они самые нужные и верные союзники Москвы, что только они являются тем самым "хребтом России" по противодействию турецкой экспансии, ну, и так далее. И, соответственно, что именно за их якобы преданность России, как они считают, русские должны потакать их капризам.

Здесь стоит учесть, что армяне все-таки все разные. Лоббизм чуждых нам интересов начался после развала СССР, когда в Россию начали перебираться армяне из других республик. И вот именно в этой массе были занесены все эти ненужные нашей стране стереотипы, присущие мировому армянству. Ведь даже террористический акт в московском метро в 1977 году устроили выходцы именно из Армении, а не те армяне, предки которых столетиями жили на Руси.

Также отмечу, что ситуация, когда армяне попытались навязать в России свои национальные ценности в виде Гарегина Нжде и его откровенной героизации, поставило российское общество на дыбы. Мы все помним, что фашисты сделали с нашей страной, и не потерпим подобного. Память о войне, о жертвах во имя победы и о тех, кто помогал гитлеровцам, никогда не исчезнет. И армянам не удастся убедить россиян в том, что их национальный герой и одновременно пособник фашистов должен стать и нашим героем. То есть убийца, говоривший армянам о том, что они, погибая за Германию, погибают за Армению, должен считаться убийцей и преступником, которому никогда не получить реабилитации.

Что касается недавнего инцидента с показом фильм о Гарегине Нжде, то мне сложно даже представить, какими нужно быть лицемерами, чтобы организовать показ фильма о пособнике фашистов в день памяти жертв Холокоста и в годовщину снятия блокады Ленинграда. Либо они безумны в своем рвении доказать россиянам, что им чужды наши ценности, либо это хорошо спланированная провокация, чтобы проверить на твердость российское законодательство. Ну вот и проверили... Уже появилась информация о том, что будет, вероятно, возбуждено уголовное дело по факту реабилитации фашизма и еще одно о разжигании межнациональной розни. Доигрались. И мне интересно будет узнать, что сильнее - российское законодательство или армянское лобби.

Считаю, что любые попытки представить Нжде в выгодном для армян свете на территории России будут пресечены. Они бы лучше больше пропагандировали маршала Великой Отечественной Баграмяна, так нет же, им важно реабилитировать фашиста. То есть по факту происходит волновая экспансия и давление на российское общество с целью подменить устоявшиеся ценностные ориентиры, согласно которым пособники фашистской Германии это убийцы и преступники. Опять же, эти идеи усиленно продвигаются и из-за того, что в самой Армении скоро не останется достаточно армян, которым можно будет навязывать идеологию Нжде. Многие за последние годы, и особенно после 44-дневной войны перебрались в Россию, и именно на них, думаю, в первую очередь нацелена пропаганда нациста Нжде, чтобы не дать перекодировать их так называемую "историческую память".

На мой взгляд ситуация, когда в Воронеже недавно был предотвращен концерт, посвященный 30-летию проигравшей армянской армии, и когда в Москве был предотвращен показ фильма о Гарегине Нжде, говорит о многом. И прежде всего, о том что российское общество прекрасно понимает, кто друг, а кто враг. И в большинстве своем значимые российские политологи и эксперты, в том числе, кстати, и армянин по национальности Армен Гаспарян осудили попытку диаспоры прославить Нжде на территории России. И это очень большой удар по самомнению тех армянских деятелей которые считают, что им в России все можно. Россия многонациональна, но это не значит что память о войне можно менять в угоду той или иной национальной группе. Наказание будет неизбежным.

Думаю, диаспора неоднородна. Одни думают и работают действительно во благо России, а другие думают и работают в интересах Еревана и мирового армянства. В любом случае при правильном подходе со стороны государственных структур России, можно либо вежливо, либо жестко убедить всех, кто пытается сеять раздор между народами, жить по нашим правилам. Тем, кому не нравятся законы нашей страны, можно показать на дверь, а тем, кто может и хочет работать и жить во имя процветания и могущества России - добро пожаловать.

Лейла Таривердиева