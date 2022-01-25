Армяне ненавидят Россию, но бегут почему-то именно туда

К сожалению, сейчас на территории бывшего СССР нарастает хаос. При такой ситуации значимость правовых актов, регулирующих взаимоотношения между странами десакрализуется. Причем, не только в сознании части общества, но и в сознании элит, тех, кто принимает решения.

Об этом сказала в беседе с Day.Az известный российский политолог, доктор политических наук, Государственный советник Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Ереван тормозит решение вопроса о границах. Это очевидно. И находит в этом поддержку не только среди части армянской диаспоры, но и в некоторых коридорах российской власти. В усилении Азербайджана и в присутствии Турции на Южном Кавказе не заинтересована часть российской политической и военной элиты. И эта часть не так уж мала.

Решение вопроса по границе и подписание мирного договора - это история не быстрая, как любая бюрократическая процедура. Но Ереван явно не торопится. На что рассчитывает руководство Армении? Максимально затянуть процесс. А там - куда кривая вывезет. Недавно армянская сторона еще какие-то дополнительные условия сочинила. Короче, у козы мочало - начинай сначала.

Очень много зависит от того, как скоро и эффективно пойдет переговорный процесс между Арменией и Турцией. И от того, сумеет ли Россия без потерь выйти из кризисной ситуации с западными партнерами, поводом для которой стали проблемы с Украиной. Если российская сторона ввяжется в военный конфликт с Украиной, а подстрекателей хватает, то круги пойдут по всему т.н. постсоветскому пространству.

К сожалению, сейчас на территории бывшего СССР нарастает хаос. При такой ситуации значимость правовых актов, регулирующих взаимоотношения между странами, десакрализуется. Причем, не только в сознании части общества, но и в сознании элит, тех, кто принимает решения. И вот уже от "модных" политиков и таких же экспертов мы слышим цитаты "великих" о формировании "нового порядка", о том, что только из хаоса сформируется нечто новое, так пусть пока нарастает хаос и т.п. Про "новый порядок" мы уже однажды слышали. И знаем, что он закончился диктатурами и газовыми камерами. А первобытный хаос - это хаос и есть.

Сложно прогнозировать, каким будет для государств т.н. постсоветское пространство. Но то, что Россия сейчас пытается сохранить свое присутствие в ряде случаев просто ради присутствия, - это очевидно.

То, что армянам не удалась провокация в Воронеже, считаю совершенно естественным. Воронеж - это многонациональный город, и, понятно, юбилей армии, а особенно афиша, которая была издана к концерту, по меньшей мере, бестактна. Авторы афиши, подготовленной к концерту, так охарактеризовали в ней Армению: "Столица этой страны начинается в окопах". Отметим, что это цитата из изречений советника президента Армении по вопросам обороны в 1992-1993 годах Вазгена Саркисяна. Иными словами, воевали и будем воевать? А мы-то от Армении ждем больше года уже другого - когда ее власти соизволят приступить к активным шагам по делимитации границ и подписанию мирного договора.

Армянская сторона считает, что власти пошли на поводу у азербайджанской диаспоры? А что, власти Воронежа должны были по примеру некоторых приморских городов России делать все по указке местного армянского лобби и идущих у него на поводу лидеров армянских организаций? Власти Воронежа поступили абсолютно правильно. А тем представителям армянской диаспоры, которые сочинили подобную афишу, надо было заранее думать, как их слово отзовется.

Инициаторам концерта было рекомендовано перенести его на 6 февраля. И теперь он посвящен "сохранению культурного наследия армянского народа в России".

Я не думаю, что к этим событиям причастна азербайджанская диаспора. В Воронеже достаточно компетентных людей, как в органах власти, так и в правоохранительных структурах. Но главное - там работают очень профессиональные журналисты. Я лично хорошо знаю этот город и его творческие коллективы. В период работы начальником управления в Росзарубежцентре при МИД России (ныне Россотрудничество) я неоднократно возила делегации из Воронежа в разные страны мира для проведения "Дней Российской Культуры" - от стран Латинской Америки до Туркменистана.

Так, ансамбль казачьей песни "Держава" Воронежской филармонии был постоянным участником этих поездок. Хореограф из Воронежа Нина Тарасенко уже много лет ведет занятия танцевального коллектива в Русском клубе города Сан-Хавьер в Уругвае. Кстати, это единственный русский город в Южном полушарии, где 98 процентов населения составляют выходцы из Воронежской губернии. Несколько лет назад этот старейший танцевальный коллектив благодаря поддержке губернатора Воронежской области выступал в городах России.

Первыми тревогу забили журналисты издания "Блокнот. Воронеж". Как указано на сайте издания, "у редакции возник закономерный вопрос. Ладно бы в Воронеже отмечали юбилей Республики Армения, но национальной армии зачем?! Странный прецедент для столицы Черноземья, где цветут все цветы, то есть - диаспоры". После публикации в мэрии Воронежа состоялось совещание, на которое был приглашен председатель армянской общины Воронежской области Камо Чобанян. Но самое интересное - в армянской диаспоре тоже ничего не знали об "армейском" концерте". В том, что не знали - глубоко сомневаюсь. Но власти отреагировали правильно.

Тема диалога армянской и азербайджанской общественности очень популярна сейчас в российских социальных сетях. Вот недавно появилась новая группа: "Ереван-Баку". Создаются диалоговые площадки и не виртуальные. Причем, для их создания и развития привлекают не только представителей диаспоры, но и экспертов. Не скрою, и ко мне обращались за консультациями представители армянской диаспоры, которые хотят сформировать подобную площадку. Причем, ориентированную на молодежь.

Но это в России. А что касается Армении, то, очевидно, что иного пути, кроме налаживания отношений с соседями у нее нет. А что там думает население, оставшееся в Армении? Многие из них и Россию ненавидят. Но бегут почему-то в нашу сторону. За последние месяцы из Армении только авиапутем вылетели в Россию 70 000 человек. Не могу сказать, что им тут рада вся армянская диаспора. Я недавно беседовала с вновь приехавшими из Еревана армянами. Они жаловались, что те их соотечественники, кто давно обосновались в российских городах, не оказали им никакой помощи в адаптации. И даже встречали со словами "понаехали тут". Но подавляющее большинство российских армян не хотят лично для себя, своего бизнеса и статуса каких-то осложнений из-за ситуации в Ереване. Многие мне заявляли, что им безразлично, сохранится ли вообще Армения на нынешних территориях. Есть более притягательные земли. Например, Юг России. Но мы об этом уже говорили в предыдущих интервью, не буду повторяться.

Да и Армения, простите, вообще не игрок в ее нынешнем виде. Хотят - не хотят урегулировать отношения с соседями придется. Терпеть токсичного соседа долго никто не будет. И освобождение Карабаха от армянской оккупации - первый, но очень важный шаг. Шаг к порядку и выходу из хаоса.

Лейла Таривердиева