Армянская угроза для России больше не анекдот, а реальность

Экспертная группа в составе российских политологов, экономистов, юристов, ветеранов правоохранительных органов продолжает комплексное исследование на юге России на предмет деятельности армянских ОПГ, уровня их вовлеченности в местные бизнес-структуры и коррупционные схемы. В рамках исследования также проводятся экспертные опросы с целью выявления наличия в диаспоре сепаратистских настроений. А также замеры общественного мнения по поводу деятельности армянской диаспоры.

Руководитель проекта, доктор политических наук Татьяна Полоскова продолжает информировать Day.Az о ходе экспертного исследования.

По ее словам, в ходе работы экспертам пришлось узнать много "интересного". Так, к своему великому удивлению, они обнаружили, что, оказывается, существует альтернативная история современной России. "Пишут" ее мифотворцы-интеллектуалы из армянской диаспоры. И не один год. Если в советское время байки о покорении и заселении земель южной России на армянских посиделках рассказывали вполголоса, то после распада СССР, а особенно в последние годы, эти "сказки бабушки Ануш" не только находят место в СМИ и социальных сетях. Исторические фальсификации становятся идеологической основой для укрепления присутствия армянской диаспоры на южных территориях Российской Федерации, которые рассматриваются уже как "утраченные земли предков"".

"Пытаясь заручиться поддержкой местного казачества на Юге России, общественные лидеры армянской диаспоры доходят до откровенных фальсификаций. Либо демонстрируют слабое знание собственной культуры и религии. Так, на днях в одной из самых крупных газет Кубани председатель регионального отделения Союза армян России в Краснодарском крае Камо Айрапетян почему-то назвал армянскую церковь "православной". Вообще-то, данная религия относится к монофизитам. Да, она христианская, но не православная. Подобная "оговорка" господина Айрапетяна вызвана тем, что активное строительство и открытие армянских храмов на Кубани вызывает вопросы у части казачьего населения.

И в данном случае, не важно с какой целью идет это открытие церквей: с целью освоения бюджета, с целью закрепления присутствия (по славному примеру конкистадоров). Или господин Айрапетян не кривил душой, когда заявил, что армянская паства ныне, как никогда, нуждается в утешении, поскольку "многие тяжело перенесли итоги кровопролитной войны в Карабахе, годовщина которой исполняется в эти дни".

Проблема в том, вызывают вопросы у местного населения активное вхождение армянской диаспоры на Кубани в институты власти (количество глав городов и районов явно не пропорционально проценту армянского населения), а кто при власти - тот и определяет дележ бюджетных кормушек. Вызывает вопросы также рост числа и влияния организованных преступных группировок, объединенных по этническому принципу. А на таком фоне и такое вполне внешне безобидное явление, как рост количества армянских храмов, уже вызывает настороженное отношение. Тот факт, что участники экспертного опроса боятся выносить все эти темы на публичное обсуждение, просят не называть их имена, говорит только об одном - люди боятся, значит, проблема есть. И ситуация подобна кипящему чайнику. Стоит слететь крышке - и начаться может что угодно", - считает Полоскова.

Руководитель группы представила мнения нескольких респондентов, опрошенных в ходе экспертного исследования. Имена опрошенных по понятным причинам изменены.

Андрей Н., представитель кубанского казачества:

"Мы видим, что идет масштабная армянская экспансия на юге России. И этот процесс вышел на новый политический уровень. Очередной "пограничный столб" занятых территорий - это открывшийся в городе Новороссийске храм Армянской апостольской церкви. Под возобновление строительства Кафедрального храма епархии в Краснодаре даже создан отдельный фонд из бизнесменов армянской диаспоры. Зачем столько храмов? Разве у нас такое количество армян? Значит, следует ожидать новых волн миграции как из Армении, так и тех переселенцев, кто бежали из Карабаха. Влияние армянской диаспоры в Краснодарском крае я бы назвал беспредельным. Но дело ведь не в этом. Казаки - мирные люди, и всегда даже помогали переселенцам. Но армянская диаспора открыто и без стеснения заявляет свои права, к примеру, на город Новороссийск как... основанный армянами. Что поначалу вызывало смех у всех, кто знает историю, но теперь уже, похоже, не до смеха!"

Отметим, что на днях другая уважаемая кубанская газета написала, что именно армяне имеют непосредственное отношение к основанию Новороссийска. И это "увековечено в величественном памятнике на городской набережной".

Ветеран правоохранительных органов Владимир С.:

"Ничего не скажешь, Новороссийск для армянской диаспоры - это хорошее приобретение. Крупнейший порт России и военно-морская база державы. Неспособность Еревана силой оружия и воинской доблестью отстоять Карабах теперь с лихвой компенсируется на российской территории подкупом, интригами и политическими кульбитами".

Общественный деятель, бывший педагог Ирина Л.:

"Примечательно, что день открытия армянского храма 16 октября 2021 года совпал с днем открытия скромной православной часовни на месте исторического Форта Раевский в пригороде Новороссийска. Форт Раевский - одно из знаковых мест для Кубанского казачества, которое своим потом и кровью осваивало эти земли в 18-19-м веках. Данную часовню построили на свои средства местные казаки. Естественно, открытию армянской церкви со стороны новороссийской администрации было уделено самое пристальное внимание, присутствовала почтенная делегация из практически всего руководства города. Местные чиновники слились в экстазе с не менее знатной делегацией, явившейся из пронатовского Еревана. Чего не скажешь о казачьей часовне, на открытие которой был направлен один единственный второстепенный чиновник.

Новороссийский журналист Константин У.:

"Хочется верить, что на армянскую экспансию обратит внимание не только патриархат, но и структуры, отвечающие за безопасность государства. Ведь Новороссийск является не только крупнейшим портом и основной военно-морской базой Черноморского флота, но и городом, в котором сосредоточены дивизия ВДВ, иные стратегические объекты. Это город славы нашего Отечества. И с государственной точки зрения крайне неправильно, что все это прибирает к своим рукам одна, пусть даже и самая хитрая и великомудрая диаспора. Особенно важным это становится в свете последних событий, когда Ереван открыто демонстрирует свою антироссийскую политику и держит уверенный курс на сближение с НАТО. Под чью дудку пляшете, господа? Так и хочется спросить".

Исследование продолжается, впереди - Ростовская область, после чего уже можно будет делать обобщения и выводы. Но уже сейчас очевидно, что не только Краснодарский край является, как считают армяне, "исконной землей древней армянской нации".

Эксперт Сергей Д.:

"Еще в 90-е годы в Крыму активно муссировалась со стороны радикальных кругов армянской диаспоры такая идея: "Крым - это Морская Армения". Утверждения такого рода вы легко найдете в армянских СМИ и в соцсетех, в том числе в русскоязычном сегменте. Общий смысл такой: дескать, в генах каждого армянина живет память о его родине от моря до моря, великой морской державе. Послушайте, какая ахинея. Даже в Египте, как я читал, оказывается, были морские военачальники из армян. А первое появление армян в Крыму относят к VIII веку, когда не было в истории еще современных России и Украины. В VIII веке Крым находился в составе Византии (оказывается, это была греко-армянская империя), и армяне переселялись из различных городов Византии, находящихся на Армянском нагорье, в Крым. И т.д., и т.п. Да и Бог бы с ним. Мифотворчество есть у каждой нации. Но одно дело сказки и легенды, а другое - действия. Идея возрождения "Морской Армении" не забыта. В последние годы в Крым хлынули армянские переселенцы. Они представлены и в органах власти, и в науке, и в СМИ. И в бизнесе (строительный бизнес, отели, рестораны). И, конечно, в криминале. Армянский бизнес уже вытеснил из многих сфер предпринимателей других национальностей. Армянизация Крыма налицо. Но эту тему боятся поднимать публично".

Это еще только малая толика тех материалов, что были собраны экспертной группой в ходе проведенной работы. Как призналась Татьяна Полоскова, уже предварительные результаты шокировали ее и ее коллег по исследовательской группе. "Мы предложим свои рекомендации российским органам власти и постараемся придать максимальную публичность полученным результатам", - заверила она.

Лейла Таривердиева