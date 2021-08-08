Доигрались: Армянскую диаспору юга России проверят на сепаратизм

Уже не первый год Азербайджан упорно старается обратить внимание российской общественности на тревожную ситуацию на Юге России, связанную с деятельностью армянского криминалитета в этом регионе. До последнего времени эти сигналы воспринимались как пропаганда против интересов противника-оккупанта. Однако после поражения Армении во второй карабахской войне все чаще и громче начали звучать державшиеся ранее при себе диаспорой призывы к поиску новой "исторической родины", и это заставило взглянуть на ситуацию уже с другой точки зрения.

По подсчетам Союза армян России, численность армян в РФ превышает 2,5 миллиона человек. Президент Владимир Путин в своих выступлениях указывал цифру в 3 миллиона, многозначительно замечая, что это больше, чем число армян в самой Армении. Большая половина этой массы, по неофициальным данным, сосредоточилась в южных регионах - Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области. Юг РФ - это прекрасный регион с благоприятным климатом, плодородными землями и огромными возможностями заработать на туризме, так как здесь располагаются старые и крупные курортные зоны - Сочи, Анапа, Геленджик, Ессентуки, Минеральные воды и другие. Эту особенность региона армяне отметили давно, и сегодня каждый пятый житель того же Сочи - армянин.

Несколько лет назад Дума Ставрополья провела исследование национального состава населения края. Исследование показало, что идет последовательное пополнение армянских диаспор - прежде всего, в городах Кавказских Минеральных Вод, в Предгорном, Георгиевском и Шпаковском районах. Этот процесс активно идет с конца 1980-х годов, и сейчас доля армянского населения в крае приближается к 7 процентам. Параллельно с увеличением доли армян и усилением их позиций в бизнесе и властных структурах, сокращается число традиционно проживавших в крае греков и украинцев. Так, в Ессентуки еще в 70-е годы греки составляли одну из крупнейших общин, в то время как армянина нужно было искать днем с фонарем. Теперь же армянская речь, как свидетельствуют пользователи соцсетей, звучит на каждом шагу.

Россия - многонациональная страна, и там никогда не видели проблемы в приросте той или иной этнической общины. Но армяне Юга несколько отличаются от армян, проживающих в средней полосе или на Дальнем Востоке.

Экспертная группа в составе российских политологов, экономистов, юристов, ветеранов правоохранительных органов начинает комплексное исследование в Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму. Предметом исследования станут деятельность армянских ОПГ (организованных преступных группировок), уровень их вовлеченности в местные бизнес-структуры и коррупционные схемы. Как известно, первое место среди этнических ОПГ в России занимают армянские группировки.

Об этом Day.Az сказала руководитель экспертной группы - доктор политических наук, Государственный советник Первого класса РФ, экс-начальник Управления стран СНГ и Прибалтики Росзарубежцентра при МИД России Татьяна Полоскова.

По ее словам, будет проведен также контент-анализ и экспертный опрос на предмет наличия в армянской диаспоре сепаратистских настроений. А именно, требований "возвращения исконных земель" на территории РФ. Такие заявления неоднократно озвучивались в СМИ и на другом публичном пространстве. Результаты исследования будут носить открытый характер, подчеркнула Полоскова.

Ситуация, действительно, серьезная. Вчера я говорила с очень информированным источником в Крыму, чиновником, кстати. И он мне прямо сказал, что армянский криминалитет с помощью коррумпированных чиновников "пророс везде как сорняк". Я уверена, что без поддержки федеральных структур справиться с т.н. армянской мафией сами регионы не смогут. Но если поступит запрос на проведение такого исследования, значит, проблема назрела. И рекомендации азербайджанских экспертов также будут приняты во внимание. После проведения мониторинга следующим шагом будет сравнительный анализ полученных данных и ситуации в Нагорном Карабахе накануне событий в конце 80-х годов.

Проблемами этнических диаспор я занимаюсь с начала 90-х годов. Есть опыт участия и руководства проведением мониторингов еще в советское время. И не только по этнополитической тематике. В 90-е годы у меня вышло несколько статей и монографий по данной теме, некоторые из которых рекомендованы для изучения будущим дипломатам, политологам, этнологам. Например, в 1999 году у меня вышла книга "Современные диаспоры: внутриполитические и международные аспекты", которая была неоднократно переиздана в нулевые годы. В 2001 году принимала участие в написании книги "Государство и диаспоры: опыт взаимодействия", с которой был ознакомлен Президент Российской Федерации Владимир Путин. Эта книга была вручена ему на Первом конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. Я видела, как он долго ее листал, сидя в президиуме, и особенно внимательно читал раздел посвященный опыту Германии по работе с немецкой диаспорой. Что, в общем, понятно - он начинал свою карьеру директором Дома советско-германской дружбы в Дрездене, в системе Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами. Позже ССОД был преобразован в Росзарубежцентр при МИД России. И уже там я четыре года занималась странами СНГ и Прибалтики, в качестве начальника управления.

Так что тему взаимоотношений государства и диаспор я знаю и как эксперт, и как чиновник. Отмечу еще, что в 2000 году я защитила докторскую диссертацию "Диаспоры в системе международных связей", где есть раздел Мировые диаспоры". И там я усомнилась, что армянам уж так плохо было в Османской империи, как они рассказывают. Защита была в Дипломатической Академии МИД РФ, где я тогда преподавала, в том числе, уже работающим в МИД РФ дипломатам. И не только в российском МИДе. Так что с порученным мне мониторингом я вполне справлюсь.

Стоит ли ожидать сопротивления диаспоры нашим исследованиям? Знаете, на меня, где сядешь, там и слезешь. Сопротивление тут бессмысленно. Чтобы провести контент-анализ, достаточно интернета и доступа к медиа-ресурсам. Как это проконтролируешь? А экспертный опрос часто проводится вслепую - фамилии же нельзя указывать. Тем более, пилотная часть респондентов уже опрошена. А с одним из лидеров армянского криминала я два года назад уже успела пообщаться лично в одном курортном городе. Боюсь ли я за свою личную безопасность? А я не из пугливых. Я и по заказу Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков в Латинской Америке исследование проводила. И в самые "стремные" места забиралась. Если бы я боялась, то я бы другой деятельностью занималась. В библиотеке бы работала. Или сельским учителем на свежем воздухе.

Вот что еще хочу сказать: разговоры о могуществе армянской диаспоры сильно преувеличены. Как и слухи о ее взаимовыручке. Небогатые, простые армяне в Москве часто жаловались, что в трудной ситуации им никто из своих не помог. Что касается тех, кто вовлечен в деятельность транснациональных диаспоральных сетей, то они давно используют их для решения коммерческих вопросов и доступа к власти. В том числе, и тему "геноцида армян".

Лейла Таривердиева