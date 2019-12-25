Независимый журналист, лауреат премии Союза журналистов России, эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов начал серию документальных фильмов, посвященных этнической преступности на Юге России. Первый фильм из этой серии называется "Карабахские концепции преступного мира".

Название говорит само за себя. Фильм рассказывает о воровских кланах выходцев из Нагорного Карабаха. Во время и после войны множество карабахских боевиков перебрались на Юг России и стали сколачивать там банды в компании с местной армянской мафией.

Журналистское расследование Евгения Михайлова раскрывает ранее неизвестные подробности армянской преступности на территории России.