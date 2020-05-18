Армяне хотят убрать русский этнос из Устава Краснодарского края

С подачи политического армянства запускается процесс по изменению Устава Краснодарского края, преследующий цель удалить пункт, обеспечивающий юридическое закрепление того факта, что "Краснодарский край является исторической территорией формирования кубанского казачества, исконным местом проживания русского народа".

В частности, статья "Альтернативная история Кубани: разобщение единой нации" направлена на удаление юридической привязки Кубани к России и русскому этносу, передает Day.Az со ссылкой на Градатор.

"Если есть на свете рай - то это Краснодарский край", пишут армянские провокаторы, но есть и "пункт раздора", указывают они.

И что же это за "пункт раздора", который "тревожит людей", как утверждают армянские провокаторы?

Армянские авторы целенаправленно будируют в сети эту тему и пишут: "Одна из них - заложенная еще в 1990-е годы смысловая бомба в Устав Краснодарского края. Это пункт 1 статьи 2 Устава, который гласит: Краснодарский край является исторической территорией формирования кубанского казачества, исконным местом проживания русского народа, составляющего большинство населения края".

Дальше - еще больше армянской наглости и хитрости:

"Русские и правда составляют большинство населения края. С 1870-х годов точно. А вот пассаж про "исконное место проживания русского народа" удивляет. Начать хотя бы с определения слова "исконный", которое в большинстве толковых словарей означает "существующий искони, издревле, изначальный, коренной". То есть Устав предлагает считать русское население края, которое появилось здесь не ранее 1860-х годов, когда край был открыт для миграций - коренным, а Краснодарский край родиной русского народа. Но даже если мы предположим, что срок в 150-200 лет позволяет засчитать население в коренные древние жители, возникает разумный вопрос: а почему же тогда коренными не стали по Уставу армяне и греки, молдаване и чехи, поляки и немцы, евреи и эстонцы, татары и грузины, которые поселились в крае в те же годы, что и русские?"

То есть, армяне уже начинают работать с общественным мнением народов, населяющих Краснодарский край с тем, чтобы спровоцировать их выступление против Устава Краснодарского края, в котором юридически закреплено, что Краснодарский край является исторической территорией формирования кубанского казачества, исконным местом проживания русского народа.

Сценарий таков, ранее он успешно был апробирован армянами в азербайджанском Нагорном Карабахе: для начала армяне поднимут против русских все населяющие этот регион этносы, а потом воспользуются плодами общей победы в своих интересах. Поскольку армянская диаспора на юге России (так же было и в Карабахе) самая многочисленная и самая влиятельная, то и основные выгодополучатели - армяне. А на следующем этапе в Уставе Краснодарского края появится уже другой пункт, где будет указано, что "Краснодарский край является исконным местом проживания армянского народа", самым многочисленным, с самыми большими правами, вплоть до создания армянской автономии. К тому времени они выдавят, изгонят, вытравят отсюда представителей других народов, тех же молдаван, грузин, татар, а тем более немцев и эстонцев, которых там единицы, в отличие от сотен тысяч армян. И когда правящий (армянский) этнос проведет аккуратные этнические чистки, в параллель с продолжающимся перетоком армян из Армении на юг России, и достигнет нужного армянам соотношения, тогда будет спровоцирован очередной повод для недовольства, чтобы перевести процесс уже на следующий этап на пути к "армянской автономии".

К тому времени поменяется и руководство Краснодарского края. Нет никаких сомнений, что следующим губернатором края будет этнический армянин, не важно под какой фамилией.

Возможно, Сергей Галицкий (Арутюнян). Армянство, в том числе дислоцированное в Москве, уже давно ведет работу на подведение кресла губернатора Краснодарского края под пятую точку армянского олигарха Галицкого (Арутюняна).

В то же время продолжается скупка армянами недвижимости и земельных участков по всему краю.

Далее, в этой же статье армянские провокаторы указывают путь, что делать:

"Что делать? Как говорится "критикуешь - предлагай!". И тут все просто. Историческая и национальная справедливость, а с ней и долгосрочная гармония в Краснодарском крае могут проявить себя при условии грамотной переформулировки этого пункта Устава. Вполне логичным было бы указать, что Краснодарский край является "местом проживания многонационального народа Российской федерации, местом проживания множества различных культур и религий". Поймут ли местные власти, что такой подход, в отличие от нынешнего маниакального оказачивания, наиболее приемлемый для гармоничного развития края? Или в этом случае тоже придется обращаться в Конституционный суд за разъяснением? Впереди 2022 год, который объявлен в Российской Федерации годом народного искусства и культурного наследия. Хотелось бы увидеть Краснодарский край в этом году во всей своей многонациональной и многоконфессиональной красе, а не только искусственно сконструированным проектом на тему казачьей мифологии".

То есть, армяне намерены переформулировать этот пункт Устава, заменив русских на непонятное "множество". Армяне выступают против "маниакального оказачивания", тогда как на самом деле на юге России развивается процесс "маниакальной арменизации". Армяне подстрочно называют даже сакральную дату - 2022 год, чтобы под видом "культурного наследия и разнообразия" превратить Краснодарский край в армянскую автономию пока в составе РФ.

Сегодня же они пытаются представить Краснодарский край - субъект Российской Федерации, как "искусственно сконструированный проект на тему казачьей мифологии". Ищите авторов этой провокации в Москве.

Например, этот армянский "антиказачий фас" может исходить от уроженки Краснодара Маргариты Симоньян, которая стоит за развитием информационных атак против губернатора Краснодарского Края Кондратьева и против казаков. Есть основания полагать, что это Симоньян посредством телеграмканалов стояла за попыткой стравить евреев и казаков.

Армяне пытаются натравить на казаков представителей других народов, вызвать против них агрессию, поскольку казаки - это последний русский оплот в этом крае, последнее препятствие на пути армянской экспансии, на пути вездесущего этноса, положившего свой алчный глаз на лучшие земли в составе Российской Федерации.

Россияне юга, если не остановить этот процесс, то оглянуться не успеете, как станете гражданами "третьего армянского государства".

В этой связи хотелось бы привести комментарий к этой статье одного из участников общественной дискуссии.

Очень верно сказано:

Игорь Питерсков

"Цель автора - дестабилизация обстановки на юге России! Если автор сегодня не будет привлечён к уголовной ответственности, завтра таких авторов появятся десятки и сотни! Их цель - развал России, и глупо их недооценивать!"