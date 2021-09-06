Армения потеряет государственность в случае отказа подписания мирного договора с Азербайджаном

Если Армения будет препятствовать заключению окончательного мира, в том числе нелепыми требованиями о предоставлении некоего статуса Карабаху, она заведет в тупик себя саму. Нет договора, нет демаркации границ, значит, и территории, занимаемые современной Арменией формально не определены как территории Республики Армения.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Татьяна Полоскова.



Учитывая, что к приезду Арарата Мирзояна в Москву были "выписаны" представители армянских СМИ из российских регионов, приехали бизнесмены и общественные деятели из армянской диаспоры, официальный Ереван ждал более серьезного выхлопа от результатов этого вояжа. Некоторые российские депутаты, известные своей антиазербайджанской риторикой, даже писали о России, якобы "встревоженной" отсутствием "должной поддержки Армении". На самом деле, никакого общественного резонанса этот визит в самой России у основной массы общества не вызвал. И особой "встревоженности" не продемонстрировал.

Эксперты по региону отметили агрессивность риторики Мирзояна. Как и то, что основные тезисы его выступлений были явно рассчитаны не на Москву, а на Ереван. Содержали реваншистские тезисы. Вместо конструктивных предложений со стороны Мирзояна превалировал самопиар. Вот-де я какой непримиримый. Однако, ястребиная политика в период реализации мирных соглашений опасна и ведет к дальнейшей эскалации конфликта. Да и способен ли с такой идеологической "начинкой" Мирзоян вообще быть конструктивным переговорщиком? Полагаю, что и по образованию, и по жизненному опыту Мирзоян далек от дипломата.

Несмотря на конкретные определения, данные министром иностранных дел России Сергеем Лавровым задержанным в Азербайджане армянским военным, думаю, Ереван будет продолжать поднимать этот вопрос. И не только перед Москвой. Другое дело, будут ли эти действия результативны? Лавров в своем выступлении на пресс-конференции по итогам визита Мирзояна отметил, что "окончательное решение зависит не от нас". Будировать этот вопрос перед западными странами означает создавать для них прецедент потворствования террористам. Как известно, в международной практике принято даже в переговоры с террористами не вступать, не то что требовать от суверенной страны их освобождения.

И мне кажется, что Мирзоян явно преувеличивает степень влияния России на принятие решений со стороны Баку. Несмотря, на хорошие рабочие отношения наших президентов, на тесное сотрудничество наших стран, Азербайджан - суверенное государство. Причем, не декларативно, а реально суверенное, победившее в войне за свои исконные территории. Прислушиваясь к мнению официальной Москвы, Баку будет принимать решения самостоятельно.

Что касается попыток Армении вернуть на повестку Минскую группу, то она уже давно показала свою полную бесполезность и политическую импотенцию. Извините за резкое высказывание. Этот переговорный формат давно мертв. А после второй карабахской войны даже его реинкарнация совершенно бесполезна. И Мирзоян это понимает. Задача его и тех, кто за ним стоит, максимально затянуть время, чтобы за создавшийся временной люфт модернизировать армию и попытаться, нарушив мирные договоренности, развязать войну.

Главное, что должна сделать сегодня Армения, это подписать мирный договор с Азербайджаном. Если она будет препятствовать заключению окончательного мира, в том числе нелепыми требованиями о предоставлении некоего статуса незаконно оккупированным ею 30 лет назад территориям, она заведет в тупик себя саму. Нет договора, нет демаркации границ, значит, и территории, занимаемые современной Арменией (ранее ей не принадлежавшие), формально не определены как территории Армении. Цепляясь за тему статуса, Армения может в перспективе потерять государственность.

Лейла Таривердиева