"Квебекский" синдром канадской дипломатии

Автор: Пярвин Мирзазаде

Армянская диаспора в Канаде находится в состоянии радостной эйфории от того, что наконец свершилось то, о чем они мечтали многие годы.

Специальный посланник в ЕС и Европе, Чрезвычайный и Полномочный посол Канады в Германии Стефан Дион, всё-таки, после долгих мучений вытащил на свет божий свой "исторический" отчёт, посвящённый визиту в Армению, будущему отношений между странами и рекомендации срочно открыть посольство Канады в Ереване.

Наверное, давно армянская диаспора в Канаде не испытывала столько радости. После того, как этот доклад был опубликован и получил "высокую" оценку министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, которая отметила, что "в нем излагаются конкретные меры, которые будут иметь решающее значение для поддержки армян в улучшении их демократии и качества жизни".

Как известно, в феврале-марте 2022 года делегация МИД Канады во главе с послом С. Дионом посетила Армению, где встретилась практически со всем руководством страны, которое поведало ему о "тяжелой" доле бедной, маленькой страны, зажатой между "кровожадными" тюрками, которые спят и видят, как стереть её в порошок.

Наслушавшись вдоволь армянских сказок о том, как Армения стала "жертвой" агрессии (после того, как оккупировала 20% азербайджанской территории, сделав беженцами 1 миллион человек и стерев с лица земли более 300 населенных пунктов), посол С. Дион посочувствовал принимающей стороне и обещал сделать все возможное для того, чтобы помочь "несчастной" стране.

Канадские политики из Либеральной партии всегда отличались своей особой симпатией к Армении, которая ещё больше стала проявляться после их прихода к власти в 2015 году, когда Джастин Трюдо (сын бывшего премьер-министра, патриарха канадской политики Пьера Трюдо) стал премьер-министром страны.

Посетив Армению в детские годы, в 1984 году, сопровождая отца, а рамках визита в СССР, который тогда был в оппозиции, юный Джастин Трюдо проникся особой любовью к этой стране, вкушая "традиционные" блюда армянской кухни - долму и хаш (заимствованные из кухни древних тюрков) и пронёс эти чувства сквозь года.

Вот почему посетив снова Ереван в октябре 2018 года для участия в Саммите франкофонии, где премьер-министр Д. Трюдо так долго лобзался с премьер-министром Н.Пашиняном, клялся ему в верной дружбе и даже получил от Никола Воваевича носочки в подарок в цветах армянского национального флага.

Воодушевленный тёплым приемом в Ереване и разгоряченный "древнеармянским" напитком коньяком Трюдо обещал новоявленному другу вновь вернуться вскоре в Армению. При этом, глава правительства Канады ни разу не обмолвился ни словом о продолжающейся оккупации азербайджанский территорий, не вспомнил о судьбе 1 миллиона беженцев, не поинтересовался причинами неисполнения Арменией 4 резолюций СБ ООН, решения Будапештского и Лиссабонского саммитов ОБСЕ, которые требовали прекратить оккупацию территории Азербайджана и вывести оттуда армянские войска.

Видимо, либерал Д. Трюдо посчитал, что все это "недостойно" его высокого внимания, хотя публично всегда выступал за безусловное следование принципам международного права на международной арене. Видимо, он относится к ним выборочно, исходя из своих личных симпатий.

Традиционно Либеральная партия в Канаде отличается тем, что стремится обеспечить представительство в высшем эшалоне власти людей разных конфессий и народов. Канада - это, в основном, страна эмигрантов. Коренные народы-эскимосы и индейцы долгое время были устранены от участия в политической жизни страны и жили в резервациях, где подвергались насильственной стерилизации и преследованиям. Вот почему канадские власти в настоящее время постоянно извиняются перед ними за ошибки прошлого, пытаясь умаслить всевозможными дотациями и привилегиями.

Армянская диаспора в Канаде - это более 60 тысяч человек, в основном, выходцы из стран Ближнего Востока (Ливана, Сирии, Ирака и других), к которым за последние 25 лет присоединились выходцы из независимой Армении, толпами сбегавшие от войны и экономических катаклизмов.

Тесно сплочённая армянская диаспора является одним из катализаторов туркофобских настроений среди канадских политиков, которые перед страхом потерять на выборах голоса армянских избирателей и их союзников постоянно делают все возможное для удовлетворения их пожеланий.

Вот почему Канада, долгое время официально позиционируя себя нейтральной по отношению к уже затухшему конфликту, часто выступала на международной арене с проармянских позиций, подвергая критике Азербайджан и Турцию, якобы за нарушения "прав человека".

Особенно это открыто проявилось во время Второй Карабахской войны и после нее, когда канадское правительство выступало с необъективными односторонними заявлениями в поддержку Армении, введя эмбарго на поставку Азербайджану и Турции оборудования двойного назначения, которое частично использовалось в турецких беспилотниках Байрактар, несмотря на то, что Турция и Канада - союзники по блоку НАТО.

Ознакомившись с некоторыми заявлениями канадских официальных лиц, сделанных в разгар боевых действий, просто диву даёшься, как тюркофобия и однобокость у них плещут через края, открыто выступая на стороне агрессора-Армении, ни слова не говоря о том, что Азербайджан принуждает исполнять резолюции СБ ООН, согласно Уставу этой организации.

А чего стоят их стоны и вздохи по захваченным диверсантам, которые никак не попадают под категорию военнопленных, захваченных с оружием в руках после окончания войны в глубоком тылу азербайджанской армии.

Конечно, не все жители Канады согласны с тенденциозной позицией официальной Оттавы. Азербайджанская диаспора, совместно с представителями турецких и еврейских диаспорских организаций, делала и делает все возможное, чтобы изменить одностороннее отношение к Азербайджану, распространяя правду о событиях в регионе, разъясняя позицию нашей страны по достижению мирного урегулирования.

Уже есть определенные успехи в этом направлении. Растет число объективных канадских политиков, которые выступают за развитие связей с Азербайджаном. Однако, канадское правительство предпочло развитию выгодных экономических связей с Азербайджаном налаживанию более тесных отношений с Арменией, в которой видит своего союзника и партнёра, не смотря на то, что потенциальный новоявленный друг входит в конкурирующий блок ОДКБ и на его территории размещены российские военные базы.

Для этого "восхищенный фанат" Армении Трюдо отправил своего бывшего конкурента по лидерству в Либеральной партии, бывшего главу МИД Канады, в утешение получившего пост посла в ФРГ и специального посланника в ЕС и Европе С. Диона налаживать отношения в Ереван.

Как известно, Канада хоть и расположена в Западном полушарии и население, в основном, состоит из эмигрантов, не избежала участи некоторых стран Старого мира и продолжает жить в условиях потенциальной угрозы сепаратизма. Долгое время франкоговорящие Квебекские сепаратисты выступают за выход провинции Квебек из состава Канады, которая является федерацией, и провозглашение независимости этой части страны. Несколько раз, с большим трудом, центральным властям Канады удалось не допустить победы сторонников независимости Квебека на проводимых референдумах.

С. Дион, будучи выходцем из Квебека, всегда выступал против сепаратистов и в поддержку территориальной целостности Канады. В свое время он был инициатором запроса в Верховный суд Канады о возможности отделения провинции Квебек от федерации, на что суд постановил, что объявление суверенитета провинцией нарушает как канадские, так и международные законы. Но, видимо, у господина С. Диона двойные стандарты продолжают брать верх над объективностью, так как в своём докладе он ни слова не обмолвился о поддержке Арменией сепаратистов в Карабахском регионе Азербайджана и стремлении аннексировать территорию чужого государства.

Купившись на демагогию "революционных" армянских властей о демократических устремлениях, прозападной ориентации и выраженным желанием укреплять отношения с НАТО и ЕС, господин С. Дион полностью упустил из виду, что это только пустые слова и обещания, целью которых является выцыганить побольше денег и добиться поддержки сердобольных канадских парламентариев и официальных лиц в борьбе против Турции и Азербайджана.

К сожалению, такой умудрённый опытом политик как С. Дион, который в своё время отличился на поприще борьбы с сепаратизмом в собственной стране, не смог занять объективную позицию и в своём докладе только восхищается "стремлением" руководства Армении к проведению "демократических" преобразований в стране, совершенно не учитывая фактор того, что до сих пор под этими лозунгами оно проводило политику оккупации и экспансии территории соседнего суверенного государства.

Рекомендуя правительству Канады открыть дипломатическое представительство в Армении, отказавшись от аккредитации по совместительству посольства Канады из Москвы, С. Дион мотивирует это тем, что после событий в Украине продолжать это делать оттуда более невозможно, так как мол только Канада из стран "большой семерки" не имеет представительства в Ереване, который является, по его мнению, чуть ли не пупом вселенной.

Довольно странно, что такой опытный дипломат абсолютно не в курсе, что Армения является аутсайдером региона, полунезависимой страной, с разваленной экономикой и гигантским дефицитом бюджета, которая в результате своей экспансионистской политики оказалась в полной транспортной изоляции.

Желая сделать приятное своему однопартийцу и бывшему конкуренту на пост лидера Либеральной партии премьер-министру Д.Трюдо, С. Дион расточается в комплиментах официальному Еревану, в котором видит потенциального сторонника Запада, не смотря на тесные связи с нынешним недругом - Россией.

Складывается впечатление, что власти Армении продолжают свои двуличные игры по принципу "и вашим, и нашим", стараясь заручиться поддержкой всех, кого можно и не можно, лишь бы получить необходимую финансовую и военную помощь, хватаясь как утопающий за любую соломинку.

Вызывает удивление, что руководство Канады, которое частенько кичится своим желанием проводить объективную внешнюю политику и поддерживать канадский бизнес, в угоду "новым" армянским друзьям и влиятельной диаспоре, занимает довольно сдержанную позицию по развитию связей с Азербайджаном, не направив аналогичную миссию в Баку и делая необъективные заявления по вопросам окончательного урегулирования конфликта, в основном основанных на информации полученной из армянских источников.

Такая позиция больше наносит урон канадскому бизнесу, который остаётся в стороне от выгодных контрактов с Азербайджаном, а также подрывает авторитет Канады как страны-члена "большой семёрки". В конце концов всем хорошо известно, что у Армении нет никаких ресурсов для того, чтобы привлечь представителей канадского бизнеса. Зато возможные вакантные места для товаров и услуг из Канады в Азербайджане займут американские, европейские, японские, китайские и другие компании.

Отсутствие канадского дипломатического представительства в Баку уже привело к тому, что канадской авиастроительной компании Bombardier не удалось продать национальному авиаперевозчику компании АZAL пассажирские самолёты, которые былы закуплены у бразильской компании Embraer, после того как Бразилия открыла посольство в Баку.

Азербайджан первым проявил интерес к укреплению связей с Канадой, открыв посольство в Оттаве ещё в 2005 году. Но канадская сторона продолжала осуществлять нерегулярные контакты с Азербайджаном через посольство Канады в Турции, обосновав это тем, что для открытия дипломатической миссии в Баку нужно увеличить товарооборот между странами. При этом в Азербайджане уже действовало несколько канадских нефтяных компаний, которые участвовали в различных проектах на шельфе Каспийского моря.

Таким образом, хоть канадская дипломатия продолжает страдать "квебекским" синдромом - довольно странной болезнью, свойственной в основном жителям этой провинции, то канадская общественность должна объективно оценить результаты политики своего правительства на Южном Кавказе и оказав необходимое давление, предложить сделать в ней коррективы, соотвествующие новым геополитическим реалиям.

Недавний визит в мае 2022 года членов межпарламентской группы дружбы Канада-Азербайджан Палаты общин парламента Канады в Азербайджане показал, что там есть многочисленные сторонники развития всесторонних связей с нашей страной. Стремление некоторых канадских политиков увязать развитие канадско-азербайджанских отношений с односторонними уступками Армении в территориальных вопросах неприемлемы, тем более в свете непрекращающихся попыток сепаратистов вновь поднять вопрос о предоставлении Квебеку независимости.

Наверное, руководству Канады, прежде чем делать эти шаги, следовало бы обратить внимание на то, что армянская сторона поощряет и поддерживает сепаратистов в Азербайджане, что противоречит национальным канадским интересам, так как проводимая им политика, как внутри страны, так и зарубежом, направлена на противодействие этой "новой чуме" 21 века.

Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что Азербайджан готов развивать всестороннее сотрудничество со всеми странами мира, которые признают территориальную целостность, нерушимость границ и суверенитет нашей страны на принципах невмешательства во внутренние дела и взаимного уважения друг друга.

Политическому руководству Канады стоит учесть эти факторы и занять справедливую объективную позицию при определении своей политики в регионе Южного Кавказа, принимая во внимание тот факт, что Азербайджан является лидером региона с мощной развивающейся экономикой, проводя независимую внешнюю и внутреннюю политику без оглядки на кого-либо.