Несостоявшийся вояж мадам Идальго в Карабах

Автор: Пярвин Мирзазаде

Мэр Парижа и бывший кандидат на пост президента Франции от социалистической партии, набравшая мизерное количество голосов на президентских выборах 2022 года Анн Идальго, очухалась после сокрушительного поражения в первом туре президентских выборов и отправилась покорять Армению для того, чтобы заручиться поддержкой влиятельного армянского лобби во Франции.

Мадам А. Идальго всегда славилась своей проармянской позицией во Франции, постоянно выступая с тюркофобскими заявлениями и даже отличилась тем, что назвала одну из площадей Парижа именем далекой Армении и установила там хачкар (армянский крест), который позволит в будущем армянским лжеисторикам предъявить территориальные претензии к Франции, как древнеармянской "исторической" территории.

На время забыв про все проблемы Парижского мегаполиса, который в результате "успешного" руководства А. Идальго давно задыхается от гор неубранного мусора, растущей преступности и одряхлевших коммуникаций, она решила попробовать свои силы на внешнеполитическом поприще, в котором ничего не смыслит.

Незадолго до своего вояжа мадам Идальго громогласно объявила, что поедет в Армению, чтобы поддержать "родственный и братский" (хотя образованным людям известна разница между французами - романоязычный западноевропейский народ; и армянами, говорящими на языке, относящемся к индоевропейской группе языков) для неё народ, которому она давно симпатизирует, получая щедрые подношения и спонсорскую поддержку богатой армянской диаспоры.

Чтобы ещё больше понравиться спонсорам, А. Идальго заявила, что после Армении намерена незаконно посетить территорию Карабахского региона Азербайджана, где проживает армянское население и временно размещены российские миротворцы, чтобы поддержать сепаратистов, которые "жестоко пострадали" в ходе прошедшей Второй Карабахской войны, потерпев сокрушительное поражение.

Ведь не для кого не секрет, что госпожа А. Идальго давно "страдает" от того, что Армения потерпела поражение, была вынуждена капитулировать и освободить захваченные азербайджанские территории, что противоречит ее взглядам и идеалам, базирующимся на принципах двойных стандартов и болезненной тюркофобии.

Публично объявив о том, что собирается нарушить границы суверенного независимого Азербайджана и создать на пустом месте международный инцидент, нынешний мэр Парижа решила подложить свинью своему бывшему конкуренту, президенту Э. Макрону, так как прекрасно осознавала, что Азербайджан резко отреагирует на эту провокацию и примет соответствующие меры, за которую будут отдуваться официальные французские власти.

Решившись повторить "прыжок Валери" - тайное проникновение на азербайджанскую территорию без визы и разрешения официального Баку ещё одного бывшего кандидата на пост президента Франции В. Пекресс в преддверии первого тура выборов, А. Идальго возомнила из себя этакую "неприкосновенную персону", которой море по колено и законы другой страны невдомек.

Хотя, наверное, ее помощники и коллеги знали о том, что Президент Ильхам Алиев предупредил подобных любителей авантюрных приключений, что у Азербайджана есть силы и средства помочь им остаться в стране на долгий период в условиях ограниченной свободы.

Но чего не сделаешь ради любимых друзей - спонсоров и вожделенных подарков. И мадам А. Идальго громогласно заявила, что поедет "в гости" к сепаратистам, не смотря на все перипетии, вызвав слезы умиления у своих армянских друзей, которым нужно было в очередной раз привести туда "важного" зарубежного гостя для дешевого шоу.

Но ожиданиям армянских спонсоров не суждено было сбыться. Как только французская и армянская пресса разнесли по миру эту "радостную" новость, последовала не менее чёткая реакция со стороны азербайджанских властей, которые по дипломатическим каналам довели до французской стороны, что вся ответственность за последствия подобного вояжа и последующих ответных мер будет лежать на А. Идальго и сопровождающих ее лицах.

Пока французские власти решали, как объяснить мэру Парижа с населением, соразмерным населению Азербайджана, что не нужно создавать проблемы в отношениях между двумя странами и мешать развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества, которое еще более становится актуальным в условиях мирового кризиса, в котором заинтересованы многие французские компании, кто-то из окружения мадам А. Идальго наткнулся на статью на нашем сайте "Опасные замыслы Анн Идальго", прочитав которую, понял, чем вся эта авантюра может закончиться.

Конечно, отрадно, что азербайджанские медиа-ресурсы становятся всё более популярными в мире, что их читают не только жители нашей страны и иностранные друзья, но и недруги зарубежом. Получив четкий сигнал о том, что ее может ожидать в случае повторения "прыжка Валери", А. Идальго решила не рисковать и пошла на очередную провокацию, чтобы удовлетворить своих богатых покровителей, не скупящихся на щедрые подношения "скромному" мэру Парижа.

Как она и обещала, прибыв в Армению 26 мая 2022 года по весьма "срочным" делам, наверное, для обмена богатым опытом по созданию условий для развития криминала и загрязнению мусором, А. Идальго отправилась на встречу с лидерами сепаратистов, но не в Ханкенди, а в маленький армянский город Горис, испугавшись азербайджанского правосудия.

Провернув небольшое (но весьма эффектное, по ее мнению) шоу-встречу с лидером сепаратистов, сидя в кресле у фонтана, А. Идальго сделала заявление о том, как мэр Парижа всегда выступает за "независимый арцах", в очередной раз нарушив законы Азербайджана и собственной страны - Франции, которые за подобные публичные высказывания, направленные на поддержку сепаратизма и угрозы территориальной целостности, требуют уголовного наказания.

Проведя встречу с "лидером" сепаратистов, на которой обещала ему всестороннюю поддержку в деле "достижения независимости", А. Идальго открыто превысила свои полномочия и нарушила французские законы, согласно которым вопросы внешней политики являются прерогативой исполнительной власти, то есть правительства и президента Франции.

Неудовлетворившись этой провокационной встречей, А. Идальго отправилась на военное кладбище "Ераблур", где положила цветочки на могилы армянских военнослужащих, погибших в ходе Второй Карабахской войны на территории Азербайджана и встретилась с их родственниками, которые до призыва в армию учились во Французском университете в Ереване, вместе поплакав об их горькой судьбе.

Напялив на себя трехцветную ленту из цветов французского флага, которая символизирует муниципальную власть во Франции и носится мэрами городов как знак отличия, А. Идальго в очередной раз предала идеалы Великой Французской Революции - свобода, равенство, братство, которые эти цвета символизируют, разжигая своими провокационными действиями и выступлениями межнациональную рознь и пытаясь вновь разжечь уже утихший конфликт.

Интересно, почему у мэра французской столицы, которая всегда гордится своей принадлежностью к социалистической партии одной из старейших политических партий во Франции, не возникли вопросы к принимающей стороне: а что делали погибшие граждане Армении с оружием в руках на территории соседнего Азербайджана, будучи студентами Французского университета?

Почему они похоронены на воинском кладбище, если они были студентами, а не солдатами?

Но такие вопросы мадам А. Идальго задавать не стала, ведь для неё все было ясно заранее, ее глаза затуманены пеленой тюркофобии и исламофобии. Справедливость, объективность и международное право отсутствуют у неё в лексиконе, так как богатые подношения все эти слова затмили.

Реакция официального Баку на провокационные действия мэра Парижа в ходе визита в Армению последовала незамедлительно. 28 мая 2022 года посол Франции был приглашён (не смотря на праздничный день) в МИД Азербайджана, где ему был выражен протест в связи с тем, что 27 мая А.Идальго встретилась с представителем незаконной сепаратистской структуры. До внимания посла было доведено, что этот шаг, предпринятый французским чиновником против территориальной целостности Азербайджана, явно противоречит законодательству Франции и международным обязательствам страны, а также наносит ущерб отношениям Франции и Азербайджана.

Послу Франции пришлось в очередной раз выслушивать обоснованные претензии азербайджанской стороны за незаконные действия своих высокопоставленных соотечественниц, которым их личные меркантильные интересы превыше интересов Французской Республики и французского бизнеса, который заинтересован в расширении своей деятельности в перспективном для них Азербайджане.

Такая резкая реакция Азербайджана ещё раз подтверждает слова Президента Ильхама Алиева о том, что защита национальных интересов является приоритетом проводимой им внешней политики.

Глава Азербайджанского государства всегда подчёркивал тот факт, что никто не смеет диктовать условия Азербайджану, вне зависимости от того, какую страну или международную организацию представляет, и должен с уважением относиться к территориальной целостности и нерушимости границ нашей страны.

Наглое и вызывающее поведение мэра Парижа А. Идальго показывает, что она считает себя выше закона и наплевательски относится к французским законам и международному праву, открыто вмешиваясь во внутренние дела других суверенных государств.

Однако за всей этой внешней бравадой мадам А. Идальго скрывается довольно трусливая натура, которая публично говорит одно, жонглируя "высокопарными" словами и давая несбыточные обещания, а в реалии боится правды и наказания за опрометчивые данные обещания, взамен на финансовую поддержку.

Вот и сейчас, обещав армянской диаспоре "шумный" незаконный визит, она ограничилась "встречей у фонтана" с "братом" Араиком, которому наобещала вагон, а взамен даже не сможет дать тележку.

Пора таким, как она, понять одну простую вещь, что такого рода провокации имеют обратный эффект вместо того, чтобы призывать к диалогу и достижению мирного соглашения, они способствуют дальнейшему тлению затухшего конфликта, давая неосуществимые надежды и ставя под угрозу жизни и судьбы простых армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.