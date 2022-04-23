К сведению российских миротворцев: Анн Идальго - это не Пьер Ришар в юбке

Автор: Акпер Гасанов

Нет ничего удивительного в том, что во Франции прошел ряд мероприятий, посвященных очередной годовщине мифа о "геноциде армян". Того самого, для внесения исторической и политической ясности в который руководство Турции не раз обращалось к разнообразным президентам, премьер-министрам Армении, предлагая им открыть имеющиеся у них архивы. Армянская сторона, ясное дело, ответила отказом.

Это традиционное для РА и мирового армянства поведение. Они придумывают миф, потом используют ангажированных политиков, журналистов и общественных деятелей в разных странах мира, готовых тиражировать то, что не является фактом, а всего лишь широко распространенная версия армянской стороны о событиях вековой давности в Османской империи. И вуаля! Далее звучат требования признать миф, осуждать за его отрицание.

Франция, в которой живет порядка полумиллиона армян, давно шествует во главе колонны распространителей армянского мифа. Сейчас, накануне второго тура президентских выборов, когда сильно возросла важность сбора голосов в пользу одного из двух кандидатов - Эммануэля Макрона или Марин Ле Пен - проведение мероприятий, радующих слух и глаз французских армян, выглядит вполне себе ожидаемо.

Ожидаемы и речи, звучавшие в ходе этих мероприятий. К примеру, забавен был тезис про то, что "Армения - мужественный хранитель европейской цивилизации". То есть, по версии авторов такого постулата, "европейская цивилизация" - это оккупация 20% территории чужого государства, Геноцид против мирного населения в Ходжалы, бравирование этим преступлением со стороны третьего президента РА Сержа Саргсяна.

А еще, надо полагать, европейская цивилизация - это фашистское заявление второго президента РА Роберта Кочаряна про "генетическую несовместимость армян и азербайджанцев". Что-то мне подсказывает, что в самой Франции сделавший такого рода заявление политик давно был бы обвинен в расизме и против него было бы возбуждено уголовное дело. Но это ведь Армения - анфан террибль Франции!

Той самой, мэр столицы которой Анн Идальго давно неровно дышит не только к РА, но и к карабахским сепаратистам. Не она одна, замечу. Мы же помним, что в конце ноября 2020 года французский сенат принял резолюцию, призывающую правительство этой страны признать "арцах". За принятие резолюции проголосовали 305 сенаторов, только один выступил против.

Правда, МИД Франции отказался признать "арцах", но мадам Идальго по-прежнему пылает страстью к карабахским сепаратистам. Настолько, что давеча не только напомнила, что городской совет Парижа подтвердил свою готовность признать независимость "арцаха", но и выразила желание поднять вопрос о финансовой помощи ветеранам войны с психологическими травмами. То есть, Идальго жаждет лечить психически нездоровых оккупантов. У Армении, надо полагать, денег на это нет.

Впрочем, забавнее иное. Идальго заявила о своем желании посетить не только армению, но и "арцах". То есть, пойти по стопам провалившейся на выборах Валери Пекресс. О, какие надежды питала эта дама, совершая очевидную провокацию. Ей мечталось о голосах всей армянской диаспоры Франции, а также о голосах всех тех, кого французские армяне давно и прочно коррупционировали. Но мечты французской мадам и возможности армян зачастую сильно разнятся. И Пекресс в этом убедилась.

То же самое ждет и мадам Идальго. Она может еще долго высасывать скандал из пальца, анонсировать свой вояж в гости к карабахским сепаратистам. Но мы еще посмотрим, что у нее получится на самом деле. Потому, что в Баку услышали о ее планах и сделали соответствующие выводы. Так что, если Идальго в итоге будет послана в направлении, мягко говоря, не том, о котором мечтала, то это уже ее личные проблемы.

И в этом смысле, кстати, имеет смысл напомнить о том, что заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции для местных и зарубежных журналистов в видеоформате. "Когда мы видим, что российские миротворцы тайно пропускают иностранных граждан в Нагорный Карабах, это вызывает у нас удивление. Мы договорились с российской стороной, что иностранцы могут въезжать туда только с нашего согласия. А соглашение нарушается", - указал тогда глава нашего государства.

Вот и в случае с визитом в гости к карабахским сепаратистам мадам Пекресс российские миротворцы начали нести привычную ахинею в стиле "мы не разобрались", "нас никто не предупредил". Так вот теперь, как видим, Анн Идальго заранее объявляет о своих планах. Ее фото, имя, все необходимое российским миротворцам известно. Так что, не будет у них возможности заявить что-то типа "мы думали, что это Пьер Ришар в женском обличии". Проще говоря, игра в "слепоту" или "неосведомленность" у российских миротворцев не получится. А это, мягко говоря, сильно уменьшает шансы на визит француженки в гости к карабахским сепаратистам. И как она потом будет объяснять неспособность делать то, что обещала, это уже их, мадам Идальго и французских армян, личное, я бы даже сказал, интимное, дело.