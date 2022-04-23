Опасные замыслы мэра Парижа Анн Идальго

Автор: Пярвин Мирзазаде

Мэр Парижа, бывший кандидат на пост Президента Франции от социалистической партии Анн Идальго, выступая на мероприятии посвящённом годовщине трагических событий 1915 года, организованном совместно с представителями армянской диаспоры, объявила о намерении в ближайшее время посетить Армению, а также некий мифический "арцах".

Конечно, мадам Идальго вольна ехать куда ей заблагорассудится и куда ее приглашают, но посещение территории Карабахского региона Азербайджана, где временно размещены миротворцы, без официального приглашения и разрешения азербайджанской стороны, является уголовным преступлением, согласно законодательству Азербайджанской Республики.

Видимо потерпев сокрушительное поражение в первом туре Президентских выборов, где она заняла "почетное" десятое место среди 12 кандидатов, окончательно вывело мадам Идальго из состояния психического равновесия и она решила поправить свой низкий рейтинг, потерянное здоровье и возместить потраченные средства за счёт богатой армянской диаспоры, совершив опасный вояж к их протеже-карабахским сепаратистам.

Стоит отметить, что как только в двусторонних отношениях между Азербайджаном и Францией начинается определенное потепление, влиятельная армянская диаспора сразу же пытается вставить палки в колёса этому процессу, организовать провокации и сделать все возможное, чтобы французский бизнес лишился выгодных контрактов в Азербайджане.

Прекрасно осознавая, что возможный визит А. Идальго в Карабахский регион, без согласования с азербайджанской стороной вызовет громкий скандал, армянские спонсоры мэра Парижа специально подталкивают этого недальновидного политика к провоцированию конфликтной ситуации.

Как известно, незаконный тайный вояж в преддверии первого тура выборов другого бывшего кандидата на пост Президента Пятой Республики Валери Пекресс "в гости" к лидерам сепаратистов, закончился довольно плачевно для неё: попаданием в чёрный список лиц, которым запрещён въезд в Азербайджан и разгромным поражением на выборах, так как "безмерная любовь" к проблемам армянского народа не смогла компенсировать желание французских избирателей, чтобы она наконец занялась их насущными проблемами.

Теперь же мадам Идальго публично объявила о том, что тайно проникнет на территорию суверенного другого государства без разрешения официальных властей Азербайджана и думает, что это ей сойдёт с рук. Если она считает, что азербайджанская сторона будет сидеть сложа руки и лицезреть ее истерические стоны, в случае если ей удастся проникнуть к сепаратистам, то она глубоко ошибается. Те, кто подталкивают А. Идальго к этому вояжу должны знать, что Азербайджан не допустит неуважения к своей территориальной целостности и нерушимости границ со стороны кого бы то ни было.

Может быть мадам Идальго возомнила из себя неприкаянным авторитетом и думает, что ее статус мэра Парижа и бывшего кандидата на пост Президента даёт ей право на всемирную неприкосновенность, то она должна знать, что проникнуть она в Карабах может быть и сумеет, но вернуться оттуда будет ей наверное довольно тяжело, так как ее пребывание в Азербайджане может затянуться.

Наверняка узнав об опасных планах мэра Парижа, внешнеполитическое ведомство Франции предупредит ее о том, что вся ответственность за такого рода "приключения" и их последствия лежит на ней самой, чтобы в следующий раз не объясняться и не находить оправдания перед французскими деловыми кругами за ухудшение отношений с Азербайджаном.

Ведь прежде всего А. Идальго не просто рядовая гражданка Франции, жаждущая приключений и адреналина, а мэр столицы и лидер одной из старейших политических партий страны (правда растерявший свой электорат из-за таких как она руководителей).

Поэтому такого рода опасные провокационные действия требуют немедленного вмешательства официальных властей, чтобы их последствия не оказались потом плачевными.

Наверное и командованию миротворцев следовало бы учесть возможную провокацию, так как в случае, если А. Идальго воспользуется опытом и совершит свой "прыжок Валери" в багажнике автомобиля, тайно проникнув в Карабахский регион и будет затем позировать перед телекамерами, чтобы пополнить свой бюджет, то это в очередной раз нанесёт удар по имиджу миротворцев, которые находятся там лишь по доброй воле и согласию азербайджанской стороны.

Азербайджан имеет все возможности самостоятельно пресечь подобного рода провокации и наказать виновных, нарушающих законы страны. Согласно договорённостям, граждане иностранных государств могут посещать территорию где временно размещены миротворцы лишь с согласия азербайджанской стороны.

Так как между Азербайджаном и Францией существует визовый режим, то для пересечения границы необходима соответствующая виза и согласие азербайджанской стороны. Никакие отговорки о том, что мол "высокий статус" гостя или то, что его случайно на КПП "не заметили" не приемлемы. Если миротворцы не в состоянии выполнять свои функции, азербайджанская сторона сама положит конец вояжам таких искателей приключений.

Армянской же стороне вместо того, чтобы "радоваться" от возможного предстоящего визита и потирать руки от "удовольствия" следует понять, что такого рода провокационные действия не останутся без ответа и будут жестко пресечены.

Президент Ильхам Алиев уже давно предупреждал некоторые армянские особенно "горячие" головы о том, что у Азербайджана есть все силы и средства предотвращать такие провокации и наказывать виновных.

Подобного рода провокации ставят под вопрос дальнейшее функционирование Лачинского коридора под контролем только миротворческих сил, ведь азербайджанская сторона в праве устанавливать и осуществлять пограничный и таможенный контроль на своей территории в полном объёме.

Что же касается самой А.Идальго, то ей наверное стоит задуматься над тем, насколько возможный скандал окажет влияние на ее будущую карьеру. Результаты первого тура выборов показали насколько она не популярна в стране. Наверное ей лучше было бы заняться проблемами Парижа, который задыхается от неубранного мусора, растущей преступности и сожженых автомобилей, чем вопросами мифического "арцаха".

Возможно мэр Парижа, попав под влияние проармянских советчиков, не в курсе того, что Карабахской регион международно признанная территория Азербайджана, за что в своё время, принимая 4 резолюции СБ ООН проголосовала Франция, которую тогда возглавлял ее кумир и лидер социалистической партии Президент Франсуа Миттеран и что это ещё раз публично подтвердил нынешний Президент Э. Макрон на встрече с представителями армянской диаспоры.

Официальные французские власти должны разъяснить пока не поздно, всю пагубность и опасность этого возможного вояжа для имиджа Франции и для неё лично. Ведь никакой статус мэра столицы Франции и бывшего кандидата в президенты страны не уберегут ее от отвественности за эту провокацию.

Порой просто удивляешься, как эта мадам с легкостью выступает за расчленение другого государства, поддерживая незаконную аннексию азербайджанских территорий в угоду своим личным интересам. Публично выступая против сепаратизма во Франции, осуждая действия корсиканских сепаратистов, А. Идальго в то же время отказывает в этом же праве Азербайджану выступать против сепаратистов у себя в стране.

Двойные стандарты мэра Парижа по вопросам внешней политики, основанные на туркофобии и исламофобии, которая в последнее время часто льёт слёзы по "беженцам и жертвам" событий в "арцахе", не вызывает одобрения у избирателей, отказавших ей в доверии.

Возможно А. Идальго ещё может одуматься и отказаться от своих опасных планов, в противном случае вся ответственность за последствия этой провокации будет лежать на ней.