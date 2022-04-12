Парижские тайны 2022: к итогам первого тура президентских выборов во Франции

Автор: Пярвин Мирзазаде



10 апреля 2022 года во Франции прошёл первый тур президентских выборов. Как и ожидалось, во второй тур выборов (который состоится 24 апреля 2022 года) вышли нынешний президент Эммануэль Макрон, занявший первое место с результатом 27, 84 % голосов и лидер крайне правого Национального Фронта Марин Ле Пен, занявшая второе место с результатом 23,15 %.

Следует отметить довольно низкую явку избирателей на выборы, которая составила всего лишь около 65% избирателей, что на несколько процентов ниже явки на прошлых выборах в 2017 году.

Согласно французскому законодательству, для победы кандидату необходимо набрать 50% голосов. Ввиду того, что никому из кандидатов этого сделать не удалось, будет проведён второй тур, в котором примут участие 2 кандидата получившие наибольшее количество голосов.

Для победы во втором туре достаточно простого большинства голосов избирателей.

Всего в выборах президента Франции было зарегистрировано и участвовало 12 кандидатов, представляющих весь спектр политических сил, от крайне левых до крайне правых.

Следует отметить полный провал на выборах главных "сторонников и друзей" Армении, которых щедро спонсировало армянское лобби: кандидат от социалистической партии, мэр Парижа Анн Идальго, кандидат от правой партии Республиканцев Валери Пекресс и лидер крайне правой партии Реконкиста Эрик Земмур. Все эти кандидаты активно выступали в ходе предвыборной компании в поддержку признания независимости некоего "арцаха", требовали безоговорочной поддержки сепаратистов и санкций против Азербайджана и Турции за якобы агрессивные действия против Армении и квазигосударства под названием "арцах".

Результат этих кандидатов показал, что французские избиратели отказали им в доверии по той причине, что эти политики целыми днями напролёт только и делали что били себя в грудь и клялись что если их изберут, они первым делом будут заниматься вопросами спасения "братской" Армении, которая для них важнее внутрефранцузских и европейских проблем.

Такой подход к предвыборной компании обернулся для них полным поражением и в будущем возможным уходом с политической арены, так как организационные выводы будут делать их однопартийцы по итогам выборов.

Абсолютно дилетантский подход этих кандидатов к вопросам внешней политики одной из ядерных держав мира привёл к тому, что В. Пекресс тайно проникла на территорию Карабахского региона Азербайджана (на которой временно размещены миротворцы) без разрешения азербайджанский властей и провела встречи с лидерами сепаратистов, грубо нарушив азербайджанские законы, совершив уголовно наказуемое преступление, а затем в оправдание пыталась прикрыться своим статусом кандидата в президента Франции, заставив отдуваться и краснеть МИД Франции.

Эрик Земмур, который отличается пещерной исламофобией и тюркофобией, оказался немного умнее. Он не стал испытывать судьбу, ограничившись визитом в Ереван, где клялся в верности "армянскому делу", но за это не удостоился аудиенции у высшего армянского руководства, которое надеялось, что он тоже повторит "прыжок Валери".

Мэр Парижа Анн Идальго, которая во время Второй Карабахской Войны лила слёзы по "бедным несчастным" армянским военнослужащим, которые почему-то оказались на территории другого государства, получила самый низкий процент голосов избирателей, может быть за всю историю социалистической партии.

Мэр Парижа, которая всегда публично демонстрировала свои проармянские взгляды, в порыве своей "большой любви" к "братскому" народу отличилась тем, что переименовала одну из площадей Парижа в площадь Армении, где поставила армянский хачкар, что в будущем даст возможность некоторым армянским историкам утверждать, что древняя Лютеция (древнеримское название поселения на месте Парижа) была основана древними хаями (армянами) и должна быть воссоединена с Арменией.

Таким образом, надежды ереванских политиков на то, что на деньги армянского лобби во Франции им удасться получить своего человека в Париже полностью провалились. Конечно, французское общество всегда относилось к Армении с большой симпатией в силу ложного понимания некоторых исторических проблем и так называемой "христианской солидарности". Но своя рубашка оказалась ближе к телу, так как никто в это не простое время не захотел оставив собственные проблемы и события в Украине ввязываться в авантюры на Южном Кавказе, которые могут обернуться ещё одной войной, результат которой предрешен.

Теперь все иллюзии армянских политиков в отношении изменений в руководстве Франции связаны с кандидатурой Марин Ле Пен, которая стала их последней надеждой пройдя во второй тур. Мадам Марин Ле Пен всегда отличалась своей исламофобией и ненавистью ко всему тюркскому из-за того, что вся ее идеология построена на отрицании того, что нехристианские нации и народы не могут являться частью европейской культуры.

Нетерпимость мадам Ле Пен по отношению к мусульманским народам объясняется также тем, что во Франции с каждым годом растёт количество граждан страны-выходцев из мусульманских стран, в результате роста рождаемости и притока новых мигрантов, в особенности в городах.

В то же самое время уменьшается рождаемость коренных жителей страны, что приводит к нарушению дисбаланса между ними.

Мадам М. Ле Пен пользуется популярностью в основном у консервативных жителей малых городов и сельской глубинки, которые недовольны тем, что мигранты из стран Африки и Азии вносят свои традиции в традиционные устои французского общества. Вот почему программа Национального Фронта, который возглавляет М. Ле Пен основана на том, чтобы ограничить миграцию в страну, а также добиться выхода из ЕС, нахождение в котором, по их мнению, накладывает определённые ограничения на национальный суверенитет, в том числе в проведении миграционной политики.

В отличии от М. Ле Пен, президент Э. Макрон построил свою предвыборную компанию на лозунгах укрепления единой Европы и активного участия в НАТО. Начав свою предвыборную компанию значительно позже своих соперников, президент Э. Макрон в силу того, что Франция в настоящее время председательствует в ЕС, большую часть времени посвящал не внутрефранцузским проблемам, а укреплению влияния ЕС в свете кризиса вокруг Украины и партнёрства стран НАТО.

Кажется это и сыграло свою роль в том, что разрыв между ним и М. Ле Пен оказался довольно незначительным. Также влияние оказало то, что близкие по взглядам к нему избиратели были разобщены между различными правоцентристскими кандидатами.

Однако уже ясно, что к голосованию во втором туре президент Э. Макрон проведёт активную предвыборную компанию и многочисленные встречи с избирателями чтобы добиться полной победы. Следует заметить, что большинство проигравших в первом туре кандидатов призвали своих сторонников голосовать против М. Ле Пен, то есть за Э. Макрона, за исключением близкого по взглядам к праворадикалам Э. Земмура, который уже заявил, что призывает своих сторонников голосовать за М. Ле Пен.

Многое будет зависеть и от того, за кого проголосуют сторонники занявшего третье место лидера леворадикальной партии "Непокоренная Франция" Жан-Лук Меланшона, который уже призвал голосовать против мадам М. Ле Пен.

Общий анализ предвыборной ситуации показывает, что оба претендента будут активно стараться привлечь неопределившихся избирателей на свою сторону, что сделает борьбу между ними довольно острой. Не нужно сбрасывать со счетов и тот факт, что и страны ЕС и другие союзники по НАТО, а также страны участники движения Франкофонии предпочитают переизбрание президента Э. Макрона, чем приход к власти непредсказуемой мадам Марин с радикальными взглядами и программой, с которой будет трудно договариваться по большей части мировых и европейских проблем.

Что же касается отношений Франции с Азербайджаном, то между президентом Ильхамом Алиевым и президентом Эммануэлем Макроном в последнее время установились деловые отношения, которые отвечают интересам обеих стран. Президент Э. Макрон, не смотря на свои симпатии к Армении, откровенно признал, что согласно международному праву Карабах-это азербайджанская территория и выразил желание посредничать в достижении мирного соглашения, отказавшись от односторонней безоговорочной поддержки Армении.

Очевидно, что это делалось исходя из предвыборных целей для того, чтобы добиться поддержки влиятельной французской армянской диаспоры. Поэтому можно ожидать, что в случае переизбрания, президент Э. Макрон продолжит свою более или менее прагматичную линию по отношению к Азербайджану, тем более в связи с тем интересом к увеличению поставок энергоресурсов на европейский рынок, который проявляет ЕС.

Что же касается М. Ле Пен, то несмотря на свои тенденциозные заявления в поддержку Армении относительно Карабахского региона, она также признает, что юридически это часть Азербайджанской территории, чем оставляет место для манёвра в будущем в случае избрания президентом.

Становится ясно, что против неё наверное выступят большинство избирателей других проигравших кандидатов, но нельзя сбрасывать со счетов фактор недовольства французского общества экономическим кризисом и нестабильной внешней политикой президента Э. Макрона, который пытаясь диктовать некоторым другим странам уже рассорился с рядом африканских стран.

Исходя из этого, даже в случае избрания (что кажется маловероятным) М. Ле Пен не станет резко менять своего отношения к Азербайджану ради призрачной поддержки армянской диаспоры в ущерб интересам французского бизнеса. Ведь очевидно, что ее последние заявления по отношению к затухшему конфликту-это просто предвыборный трюк, чтобы получить голоса французских армян. При этом большинство французских армян принадлежат к среднему классу буржуа, которые не очень будут рады предлагаемому отказу от ориентации на единую Европу, так как сильно завязаны на бизнесе с другими европейскими странами и не желают подобных перемен. Этот фактор отразится на том, что несмотря на ее в в целом проармянские заявления, голосовать они будут за президента Э. Макрона.

Естественно решение за кого голосовать остаётся за гражданами Франции, которые сами сделают свой выбор. Но Ереванским политикам уже нужно осознать, что все их утопические желания и надежды на то, что Франция переступив через международное право и 4 резолюции СБ ООН (за которые сама же голосовала) пойдёт на признание эфемерного "арцаха".

У Еревана остаётся только один путь-договариваться с Азербайджаном пока не поздно. Все упования армянских политиков на реанимацию деятельности провалившейся Минской группы ОБСЕ, где Франция была одним из сопредседателей, в целях нового замораживания ситуации, обречены на провал, ввиду изменившейся ситуации в мире, невозможностью совместной работы посредников и отсутствием новых инициатив, отвечающих современным реалиям.

До того момента, когда мир узнает последние парижские тайны 2022 года остаётся всего на всего меньше двух недель, после чего можно будет сделать вывод по какому пути пойдет Франция. Кто бы не занял кресло хозяина Елисейского Дворца, этот политик должен будет строить отношения с Азербайджаном исходя из того, что главным принципом межгосударственных отношений между странами является уважение территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела и взаимовыгодное сотрудничество.