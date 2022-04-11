Полный провал армянского лобби

Автор: Ибрагим Алиев

Сегодня стали известны окончательные результаты первого тура президентских выборов Франции. В МВД страны заявили, что подсчитаны 100% бюллетеней и, судя по оценке, армянское лобби потерпело полный крах в своей попытке вмешаться в выборы с целью избрания более предрасположенного к интересам Армении лидера.

Согласно данным, предоставленным муниципалитетами, действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов главы государства, состоявшемся в воскресенье. Он набрал 27,6% голосов, что на три пункта больше, чем на выборах пять лет назад. Второе место заняла лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, за которую проголосовали 23,41% избирателей. Третьим стал левый кандидат от "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон с результатом 21,95%, и это больше, чем ему прогнозировали экзит-поллы. А расист Эрик Земмур и провокаторша Валери Пекресс оказались на дне списка, набрав 7,1% и 4,8% соответственно.

Как известно, армяне уже довольно долгое время посматривают на Запад, при том, что России это совершенно не нравится. Надеясь на безграничную поддержку Франции, жители Армении истерически ждали результатов выборов. Но оказалось, что диаспора не так сильна, как она думала.

Армянское лобби возлагало большие надежды на Земмура, Пекресс и Ле Пен, ибо вся троица выступала с кучей невозможных обещаний, игнорируя интересы французов.

С анонсом выборов во Франции трое провокаторов начали вешать лапшу на уши местной армянской диаспоры, которая является одной из крупнейших в мире, делали штатные заявления, давали всякого рода невыполнимые обещания, в частности по Карабаху. Все ради того, чтобы заполучить их голоса. Оценка числа армян во Франции не однозначна: по некоторым предположениям от 350 до 500 тысяч человек. Но как бы там ни было, это существенная цифра, чтобы заработать для себя пару лишних процентов голосов, которые могут оказаться решающими. Этим хорошо воспользовался Байден, это хорошо понимали Земмур, Пекресс и Ле Пен.

Первые двое решили отправиться в Армению и незаконно в Карабах, а последняя особо отличилась во время своей предвыборной кампании. Решив внести свою "лепту" в дело "священной" борьбы своих армянских избирателей за чужие земли, Ле Пен сделала заявление о том, что у неё есть давняя мечта детства - "увидеть, что Нагорный Карабах вновь присоединился к Армении".

Конечно, мечтать не вредно, но интересно, что она мечтает не о том, чтобы остановить войны и конфликты, которые уносят жизни людей, а о том, чтобы вновь разогрелся конфликт, который с трудом недавно удалось затушить. Причем задумываться мадам Ле Пен, по идее, должна не о невыполнимых и бредовых фантазиях армян, а о французах. Как никак, побольшей части ее все-таки ведь выбирают ее граждане. Довольно странная логика для политика, который стремится занять пост президента Франции, страны, которая гордится своей приверженностью идеалам Великой Французской Революции: свобода, равенство, братство. Французам, кстати говоря, совершенно не понравилось поведение кандидатши, вследствие чего и она набрала меньше голосов, чем Макрон.

А вот Макрон оказался более или менее сдержанным. Да, он тоже пытался когда-то угодить армянскому лобби, но после своего избрания столкнулся с реальностью того, что Франция как бы является сопредседателем ОБСЕ и должна, по идее, поддерживать нейтралитет. Ранее данные армянам обещания ему пришлось попридержать. После же Победы Азербайджана в 44-дневной войне МГ ОБСЕ ушла на свалку истории ввиду своей 30-летней бесполезности, ну а Макрон лишь занимался тем, что висел на трубке телефона c премьером Николом Пашиняном, пытаясь имитировать озабоченность армянскими проблемами. Именно поэтому армяне в этот раз решили отдать голоса Ле Пен. Но не получилось.

Во втором туре, кстати, ей тоже скорее всего не победить. Британский еженедельник The Economist прогнозирует уверенную победу французского лидера Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов, который состоится 24 апреля. Статистическая модель, на которую опираются обозреватели издания, предсказывает, что он получит 74% голосов избирателей, тогда как его соперница, кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - лишь 26%. Еженедельник указывает, что лакмусовой бумажкой перед вторым туром выборов станут назначенные на 20 апреля теледебаты, которые покажут, способна ли Ле Пен "выглядеть достаточно компетентной".

Одним словом, результаты первого тура президентских выборов во Франции показали, что армянство потерпело очередное фиаско, поверив в самые нелепые обещания и заявления скандальных и фальшивых кандидатов. Мечты армянского лобби о том, что новый президент Франции будет стопроцентно поддерживать их претензии к Азербайджану, не сбудутся. Простые французские граждане, избирая президента, хотят выбрать самого достойного, который будет в первую очередь думать о них, а не неблагодарных армянах, которые предают всех подряд.

Плюс во Франции достаточно трезвых умов, которые наверняка понимают, что поддерживать Армению - дело тупиковое. Во-первых, Карабах - международно признанная территория Азербайджана. Реальность такова, что Франция, как бы, является сопредседаталем ОБСЕ и должна, по идее, придерживаться нейтральной позиции. Да, МГ ОБСЕ ушла на свалку истории, ибо решить конфликт она так и не сумела, мы завершили его сами, но все-таки выходить за рамки дозволенного Франция не может. Во-вторых, азербайджано-французские отношения гораздно более перспективны, нежели постоянное попрошайничество Армении. Недаром последние контакты между Президентом Ильхамом Алиевым и Эммануэлем Макроном свидетельствуют о том, что Франция намерена развивать связи с Азербайджаном во всех областях.