Сладкая ложь Марин Ле Пен

Автор: Пярвин Мирзазаде

По мере приближения даты голосования на предстоящих президентских выборах во Франции, первый тур которых уже пройдёт в предстоящее воскресенье 10 апреля 2022 года, предвыборная борьба между кандидатами вошла в свою заключительную фазу.

Уже практически определились лидеры предвыборной гонки: это нынешний президент Франции Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии Национальный Фронт Марин Ле Пен, которые лидируют по итогам опросов среди избирателей.

Но если после того, как Франция с 1 января 2022 года стала председательствовать в Европейском Союзе сроком на 6 месяцев рейтинг Э. Макрона пошёл вверх, то мадам Ле Пен в последнее время стала резко терять поддержку избирателей, что ставит под вопрос ее выход во второй тур.

Главной причиной данной ситуации следует считать то, что в последнее время Макрон резко активизировал свою деятельность как на внутреннем, так и на внешнеполитическом направлении, предприняв ряд шагов, направленных на повышении роли Франции, как одной из ведущих европейских держав и лидера Европейского Союза на международной арене.

Несмотря на определенный евроскептицизм, который существует во французском обществе, последние события вокруг Украины показали, что общественное мнение в стране все больше склоняется к усилению роли Франции в ЕС и НАТО, параллельно с этим заметно все больше положительных откликов по предлагаемой Макроном программе восстановления экономики, которая включает значительную поддержку государством среднего и малого бизнеса.

На фоне всего этого кандидат Ле Пен стала терять поддержку избирателей ввиду своего резко негативного отношения к ЕС, проблемам мигрантов из стран Африки, а также отношению к событиям в Украине. Чтобы восстановить свой упавший рейтинг, М. Ле Пен решила вновь обратиться к французским армянам, с которыми давно поддерживает тесные деловые отношения. Для этого мадам Марин дала интервью французскому армянскому журналу Nouvelles d'Arménie, который является рупором наиболее радикальных армянские националистических кругов, в котором снова высказала своё абсолютно неграмотное и искаженное мнение по затухшему конфликту.

Мадам М. Ле Пен всегда отличалась умением переступать через всё ради достижения своей вожделенной цели - кресла президента Франции в Елисейском Дворце. Для этого она не остановилась ни перед чем и даже устранила из партии родного отца Жан-Мари Ле Пена, с которым потом выясняла отношения в суде.

Вот почему нарядившись в тогу "специалиста" по Кавказу и защитника "христианских ценностей", М. Ле Пен бросилась на защиту "угнетаемых" армян на Южном Кавказе. Не долго думая, мадам Марин вновь повторила свои уже известные пассажи относительно принадлежности Карабахского региона, выступая за отторжение этого региона от Азербайджана и присоединение к Армении.

Стараясь представить себя как "истинного" друга армянского народа, она вдруг ударилась в прошлое и с умным видом заявила, что это "древняя" армянская земля на которой всегда жили армяне, и которые затем были "окружены" пришедшими туда тюрками.

Видимо, знания, почерпнутые из "древнеармянских" источников, на этом иссякли и мадам Марин затем вновь пустилась в свои туркофобские рассуждения о том, мол была война в которой победил Азербайджан при поддержке Турции, которая послала в регион неких мифических джихадистов, следы которых никто до сих пор найти не может.

Прежде чем вдаваться в историю, мадам Марин следовало бы немного ознакомиться не только с армянскими авторами, но и с другими более объективными источниками, в которых она бы узнала более правдивую информацию, дабы не попадать в просак. Тогда бы она узнала, что армянские поселенцы в Карабахе появились лишь в XIX веке, когда их туда пересилили из Ирана власти Российской империи, о чем свидетельствовал известный российский писатель и дипломат А. Грибоедов и даже был установлен памятник посвящённый этому переселению.

А все древние христианские памятники на территории Карабахского региона это не армянское культурное наследие, а принадлежащие кавказским албанцам, которые также были христианами до распространения ислама на Кавказе.

Кроме того, согласно логике М. Ле Пен, с таким же успехом Франция должна вернуть остров Корсику Италии, так как проживающие там корсиканцы более близки к ним, чем к французам.

Далее последовали туркофобские и исламофобские истерические возгласы о том, что Турция - "это угроза европейской цивилизации и нужно не допустить роста влияния этой страны в мире". В последнее время во Франции, да и в других европейских странах наблюдается тенденция роста исламофобских настроений, связанных с ростом незаконной миграции из мусульманских стран и проблемами, с которыми столкнулись христиане-прихожане восточных христианских церквей в Сирии и Ираке в результате гражданских войн.

Это дало повод некоторым европейским ксенофобам (к которым кстати и относится М. Ле Пен) использовать эти проблемы в своих целях, чтобы завоевать голоса избирателей (в основном жителей небольших городов и деревень), которые обеспокоены этими проблемами.

Хотя справедливо говоря, в какой-то момент у мадам Марин наступило небольшое просветление и она скрепя сердце признала, что согласно международному праву юридически Карабах - это часть Азербайджана. Сделав эту оговорку мадам М. Ле Пен тут же обвинила нынешнего президента Франции Э. Макрона в том, что он недостаточно поддерживал Армению в ходе Второй Карабахской войны и не смог задействовать должным образом механизм сопредседателей Минской группы ОБСЕ, чтобы "спасти" от поражения ее армянских спонсоров.

По мнению М. Ле Пен Франция за последние 15 лет (это за то время пока она старается пробраться в Елисейский дворец) "катастрофически" потеряла своё влияние в мире, наверное, посчитав, что то, что французские избиратели ее не выбирают "наносит урон" имиджу страны за рубежом.

Ну а дальше не обошлось без обещаний богатым армянским спонсорам, мол если поможете мне М. Ле Пен избраться президентом, задействую вам в помощь сопредседателей Минской группы, которые помогут отобрать Карабах у Азербайджана. Ведь при всей своей проармянской настроенности, мадам Марин осознаёт, что международное право на стороне Азербайджана и сделать реально вряд ли что-то сможет. Но сегодня главное выборы, поэтому наобещать можно всё, что в голову взбредёт, а потом разберёмся.

Тем более конкуренты справа В. Пекресс и Э. Земмур уже отметились у армянских спонсоров, приняв участие в дешевых антиазербайджанских шоу, и получив заверения в поддержке. То что вопрос затухшего конфликта стал одним из главных вопросов предстоящих президентских выборов во Франции свидетельствует о том, что армянское лобби делает все возможное, чтобы привлечь на свою сторону будущего лидера этой ведущей мировой державы, в надежде заручиться поддержкой в будущем для возможного реванша, при этом щедро раскрыв свои кошельки для потенциальных клиентов.

"Сладкая" ложь М. Ле Пен, которую она так "изящно" старалась довести до французских армян, чтобы привлечь их на свою сторону, ещё одно свидетельство того, что несмотря на то, что конфликт практически закончен у некоторых горячих голов есть ещё желание вновь разжечь костёр войны, причём сделав это чужими руками за счёт привлечения третьей стороны.

Однако во Франции достаточно трезвых умов, которые наверняка понимают, что назад в будущее пути нет. Не даром последние контакты между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Эммануэлем Макроном свидетельствуют о том, что Франция намерена развивать связи с Азербайджаном во всех областях без оглядки на прошлое.

Безусловно, выбор главы государства во Франции зависит от голосов простых французских граждан, которые, наверное, избирая президента, выберут самого достойного.