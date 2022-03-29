Во Франции стартовала избирательная кампания перед президентскими выборами

Во Франции официально стартовала избирательная кампания перед президентскими выборами. Кандидатами на пост главы Пятой республики зарегистрированы 12 человек. В воскресенье прошли первые крупные предвыборные митинги. Многотысячные акции в Париже и Марселе провели лидер ультраправого движения "Реконкиста" Эрик Земмур и основатель леворадикальной партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Согласно последнему соцопросу Ipsos-Cevipof, действующий президент Эммануэль Макрон пока что значительно опережает своих оппонентов - его поддержали около 28% респондентов. За главную оппонентку Макрона Марин Ле Пен сейчас готовы проголосовать более 17%. Далее следуют Жан-Люк Меланшон, Эрик Земмур и Валери Пекресс.

Первый тур президентских выборов назначен на 10 апреля. Если никто из кандидатов не получит абсолютного большинства голосов, ещё через две недели пройдёт второй тур. Пять лет назад Эммануэлю Макрону в решающем голосовании противостояла Марин Ле Пен.