Автор: Ибрагим Алиев

В это воскресенье во Франции начнется первый тур президентских выборов. Если потребуется второй тур, он пройдёт спустя две недели. Эти президентские выборы станут двенадцатыми в Пятой Французской республике. На них может быть избран 26-й президент в истории страны и 9-й президент Пятой республики. Это произойдёт в том случае, если действующий глава государства Эмманюэль Макрон потерпит на выборах поражение. Примечательно, что два его предшественника (Саркози и Олланд) не переизбирались на второй срок. Конечно же, внимание французов направлено на главное событие в стране, но ажиотаж в связи с этими выборами, почему-то, в Армении.

Как известно, армяне уже довольно долгое время посматривают на Запад, при том, что России это совершенно не нравится. Надеясь на безграничную поддержку Франции, жители Армении истерически ждут результатов выборов. Главные для них кандидаты - это расист, нацист и исламофоб Эрик Земмур, а также не менее "привлекательная" своим бэкграундом Валери Пекресс.

С анонсом выборов во Франции, как и в США, местные политики начали вешать лапшу на уши местной армянской диаспоры, которая является одной из крупнейших в мире, делали штатные заявления, давали всякого рода невыполнимые обещания, в частности по Карабаху. Все ради того, чтобы заполучить их голоса. Оценка числа армян во Франции не однозначна: по некоторым предположениям от 350 до 500 тысяч человек. Но как бы там ни было, это существенная цифра, чтобы заработать для себя пару лишних процентов голосов, которые могут оказаться решающими. Этим хорошо воспользовался Байден, это хорошо понимают и во Франции.

Макрон оказался более или менее сдержанным, так как после своего избрания он столкнулся с реальностью того, что Франция как бы является сопредсеталем ОБСЕ и должна, по идее, поддерживать нейтралитет. Ранее данные армянам обещания ему пришлось попридержать. После же Победы Азербайджана в 44-дневной войне, ОБСЕ ушла на свалку истории ввиду своей 30-летней бесполезности, ну а месье Макрон лишь занимался тем, что висел на трубке телефона c премьером Николом Пашиняном, пытаясь имитировать озабоченность армянскими проблемами.

Любовь Пашиняна звонить всем подряд известна давно, но к нынешнему французскому президенту у него была "особая любовь". Армянский премьер, строящий мечты и планы оторваться от России и примкнуть к Западу, видел в Макроне "свет в конце тоннеля", спасителя, который "тапшанёт" в Евросоюзе.

Тем не менее, услышав обещания других кандидатов, а именно от Земмура и Пекресс, которые оказались радикальны в погоне за армянскими голосами, Пашинян решил променять Макрона на них. Напомним, что Земмур поехал в Ереван, нес там совершенную пургу, надавал сказочных и невыполнимых обещаний. А вот Пекресс, решив переплюнуть своего неадекватного соперника, пошла еще на большую глупость - без разрешения Азербайджана посетила Карабах, который является нашей суверенной территорией. Абсолютная провокация. Но для мадам с сомнительным прошлым показалось, что и черный пиар является хоть каким-то пиаром. Армянам, конечно же, вся лапша понравилась. Они на нее повелись, как и Воваевич.

Однако, позже ситуация с поддержкой среди избирателей у этих двух полоумных кандидатов оказалась совсем плачевной. Французы - не армяне, и прекрасно понимают с какими лживыми мусорными политиками имеют дело. Рейтинги Земмура и Пекресс с самого начала их вступления в президентскую гонку были низкими, а теперь вообще стремительно падают. Согласно последним отчетам, бредящего нациста и легкомысленную мадмуазель поддерживают лишь 9,5% избирателей. Если учитывать, что боролись они чисто за армянские интересы, французов в этом числе явно мало.

А вот у Макрона дела обстоят неплохо. Хоть рейтинг у него и упал, согласно проведённым опросам, его готовы поддержать на выборах 26,5% респондентов. А согласно ответам французов, если бы во второй тур вышел действующий президент, то за него проголосовали бы 51% участников опроса.

То есть, армянство во главе с Пашиняном потерпело очередное фиаско, поверив в самые нелепные обещания и заявления Земмура и Пекресс. Кажется, это единственный случай в истории, когда постоянные ошибки так ничему и не научили. Думаем, что Макрон заметил уже это предательство и дальше будет осторожнее вести себя с армянами, меняющими свою преданность каждую секунду.