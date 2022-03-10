Россия отныне не готова терпеть двойные игры Армении

Автор: Ибрагим Алиев

Армения, полностью обязанная России своим существованием и в которой долгое время царят антироссийские настроения и русофобия, решила воспользоваться сложной ситуацией вокруг российско-украинских отношений в своих целях и примкнуть к Западу.

Постоянные предательства, на которые идет Ереван, хорошо известны Москве. С приходом к власти Никола Пашиняна Армения сразу взяла прозападный курс, постепенно искореняя в стране все русское - закрывались российские школы, телеканалы, увольнялись пророссийские политики, а после итогов Второй Карабахской войны Россию в Армении вовсе окрестили "предательницей". Учитывая присутствие в Армении самого большого посольства США, а также соросовких фондов, стремление Еревана на Запад стало проявляться еще с большей силой.

Наглядным плевком в сторону РФ стало участие в т.н. "саммите демократии", организованном Байденом с целью сопоставить весь запад против Китая и России. Несмотря на четкий месседж Москвы о том, что она не хотела бы видеть никого из союзников по ОДКБ на этом саммите, Ереван это не остановило. Пашинян, не раздумывая, сразу ответил Байдену, что непременно примет в нем участие.

Раздражительными для России можно считать и отношения Армении с Францией, где присутствует одна из крупнейших армянских диаспор. Французские политики, как и американские, постоянно используют армян в своих целях, особенно в преддверии выборов президента. Макрон и другие кандидаты, пытаясь заполучить преимущество на выборах за счет голосов армян, проживающих во Франции, постоянно выступают с выгодными для "древнейших" предложениями, постепенно переманивая на свою сторону. Как и в случае с Байденом, который победил, наобещав признания т.н. "геноцида армян", французские политки вешают лапшу на уши армянам перед выборами, намеченными на апрель этого года. В результате пропасть между Арменией и РФ становится все шире, ведь, по умозаключениям армян, "Россия для них ничего не сделала".

Подтверждение этому нашлось в недавних социальных опросах, проводимых среди населения Армении. Согласно результатам опроса Международного республиканского института, РФ оказалась в рейтинге стран, представляющих угрозу безопасности Армении. Респонденты также видят в Москве политическую и экономическую угрозу. Франция же, согласно другому опросу, более дружественная для армян страна, нежели Россия.

Если заглянуть на комментарии ежедневных тем, которые обсуждаются в армянском сегменте социальных сетей, отчетливо видно, что Россия постепенно превращается во враждебное Армении государство, "от которого давно необходимо оторваться и убежать на Запад, просить помощи у НАТО, США, Франции".

Сегодняшний визит Никола Пашиняна во Французскую республику лишь подтверждает вышесказанное. В рамках мероприятий Макрон и Воваевич примут участие в форуме с громким говорящим названием "Амбиции: Франция-Армения" под лозунгом "Один курс. Одна дорожная карта. Действия".

Очередное предательство по отношению к России, которое сегодня совершает Пашинян во Франции, говорит о том, что Ереван, видя сложную ситуацию с Украиной, череду жестких санкций, закрытие и уход бизнесов, падение курса рубля, решил воспользоваться возможностью под шумок полностью примкнуть к Западу, ибо Никол, кажется, задумался о том, что "РФ пришел конец", а следовательно Армения без нее будет крайне уязвима. Вот такой вот "благодарный союзничек".

Стоит отметить еще и то, что алчные армянские олигархи, наживающиеся на русской земле, начали как крысы перебираться в другие страны. Одним из ярких тому примеров стал побег Альберта Авдоляна, основателя российской телекоммуникационной компании Yota, члена совета директора "Сибантрацита", главы фонда Telconet Capital и компании "А-Проперти". 4 марта Авдолян бесследно растворился в Объединенных Арабских Эмиратах. Россия становится свидетельницей череды предательств армян, которые долго время накапливали здесь капитал, а как только наступили непростые дни, бегут оттуда, сломя голову.

В РФ, кстати говоря, это все прекрасно видят. Сегодня газета "Грапарак" опубликовала статью под названием "Россия отныне не готова терпеть двойные игры Пашиняна", в которой отмечается, что РФ обеспокоена антироссийским поведением Армении и считает, что власти республики продолжают тайное заигрывание с Европой и США.

"По нашей информации, силовые структуры России ведут активный мониторинг армянских СМИ, чтобы понять, как выражаются особенно представители власти по поводу российско-украинского конфликта. Таким же образом отслеживается и контент государственных СМИ.

В результате мониторинга составляются ежедневные справки и направляются властям РА, они кладутся на стол Николу Пашиняну, как доказательство того, что они в Армении спонсируют антироссийскую пропаганду, а представители власти выражают антироссийские взгляды. В каждом подобном случае предлагается предпринять срочные меры и наказать виновных. Россия отныне не готова терпеть двойные игры Пашиняна и определенно требует доказательств лояльности и союзничества", - пишет газета.

Не будем еще забывать о том, что сегодня армянское лобби и российские СМИ под руководством армян пытаются разрушить Россию изнутри. Выполняя заказ определенных сил на разрушение российской идеологии, расчленение многонационального российского народа и, в конечном итоге, на развал России как государства, они также преследуют свои шкурные интересы, претендуя в случае развала на южные регионы России (Краснодарский, Ставропольский края, Ростовская область и др.), которые усиленно заселяли и арменизировали все последние десятилетия. Этот процесс продолжается и приобретает сегодня более острый характер, приводящий к ущемлению прав коренного местного российского населения и, в первую очередь, казачества, в котором армянство видит серьезную силу, способную ему противостоять. Анализ ряда российских СМИ позволяет убедиться в этих процессах, которые отличаются слаженностью, синхронностью, свидетельствующими о наличии единого центра (по крайней мере, координации, если не управления).

Вот такое у Армении понятие о благодарности. Так уж сложилось, что в основу бытия армянского общества вошел ряд нелицеприятных качеств, таких, как воровство, ложь, склонность к фашизму и т.д. Но приоритетом у армян, несомненно, всегда является самое низменное качество - предательство. Армяне в свое время предали своих благодетелей - турок в период Первой мировой войны. С того времени прошло более ста лет, но предательский ген у армян не атрофировался. Он был, есть и будет. Вот и сейчас, судя по всему, в Армении вновь решили обнажить свою сущность: сегодня хаи предают Россию.