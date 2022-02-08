В Армении хотят сделать из России врага №1

В Армении хотят сделать из России врага номер 1.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, недавно Международный республиканский институт опубликовал результаты опроса, согласно которому РФ оказалась в рейтинге стран, представляющих угрозу безопасности Армении. Согласно исследованию, угрозой Москву считают 11% респондентов.

Учитывая политику тюркофобии и ненависти к азербайджанцам, которую проводит Ереван на протяжении десятилетий, первое место в опросе занимает Турция - 88%, а второе Азербайджан - 81%.

Респонденты также видят в России политическую и экономическую угрозу, об этом заявили 15% и 17% опрошенных. Однако первые места по этим вопросам опять-таки занимают Турция (90% и 68%) и Азербайджан (77% и 52%).

Армянская газета "Паст" сегодня выяснила, что радикальные и экстремистские круги, действующие в Армении, "раздражены" тем, что в указанном опросе угрозой номер один была названа Турция, а не Россия. Как отмечает газета, определенные круги в стране с этой целью еще больше распространяют радикальные антироссийские настроения. В прошедшие выходные эти круги попытались организовать опрос в своих Telegram-каналах, чтобы выяснить, какую страну считают угрозой для себя жители Армении. Кстати, примечательно, что из России действительно удалось "сделать" угрозу номер один и им удалось оттеснить Турцию на "задний план" - 2-3 места.

Напомним, что после Второй карабахской войны Армения возложила ответственность за свой проигрыш на РФ - в армянском обществе начали обвинять Россию в "предательстве". Они на полном серьезе расчитывали, что российские военные должны были воевать и умирать вместо армянских. Далее, получив соответствующую адекватную реакцию от российского общества и истеблишмента, началась пропаганда о т.н. "враждебности" России, которая не прекращается по сей день.

Если заглянуть на комментарии ежедневных тем, которые обсуждаются в армянском сегменте социальных сетей, отчетливо видно, что Россия постепенно превращается во враждебное Армении государство, "от которого давно необходимо оторваться и убежать на Запад, просить помощи у НАТО, США, Франции".

Одной из самых радикально настроенных против России групп является Национально-демократический полюс (НДП), более известный как террористическая "Сасна-Црер". НДП постоянно организует в Армении антироссийские митинги, на которых высказываются русофобские тезисы и претензии к РФ. На одном из таких митингов, проведенном перед посольством России в Ереване, один из лидеров полюса Ваге Гаспарян выкрикнул слова "Прощай, немытая Россия!" из стихотворения Лермонтова, что вызвало политический скандал.

Напомним, что в октябре-ноябре 2021 года в Ереване был проведен соцопрос на тему "Кто является наилучшим союзником Армении?". Конкретнее - сравнивали Россию и Францию. Учитывая все антироссийские настроения, которые наблюдаются за последний год в стране, оказалось, что армяне теперь больше на стороне Франции, а роль России как союзника для них сильно ослабла. Францию посчитали дружественной страной 43% респондентов.