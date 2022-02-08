Интересы армян - против российского законодательства

Известный российский журналист-расследователь, советник по вопросам противодействия экстремистской идеологии кафедры Евразийского регионального центра Молодежного Форума Исламского сотрудничества (структура ОИС) Евгений Михайлов подготовил документальный сюжет, рассказывающий о попытках армян пропагандировать своих нацистских героев в России. Сюжет отталкивается от недавнего инцидента c организацией просмотра фильма о Гарегине Нжде в Москве. Неудачная попытка армянской диаспоры рассматривается в увязке с другими подобными шагами армян. В частности, Михайлов упоминает о планах по организации в Воронеже концерта в честь юбилея вооруженных сил Армении, которые были пресечены.

"В нашей стране заявлена непримиримая борьба с любой формой оправдания нацизма и героизацией тех, кто служил третьему рейху. Даже за репост исторической фотографии с изображением свастики можно получить уголовный срок. Но, по-видимому, столь жесткое законодательство не срабатывает там, где существуют интересы многочисленной армянской диаспоры", - замечает Евгений Михайлов.