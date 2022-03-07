Очередной армянский олигарх России предал страну

Автор: Байрам Эльшадов

В России есть некий персонаж, именующий себя Альбертом Аликовичем Авдоляном, который неистово бьет свою грудь, называя себя "истинным русским патриотом". Авдолян человек далеко небезызвестный, является создателем российской телекоммуникационной компании Yota, членом совета директоров "Сибантрацита", главой фонда Telconet Capital и компании "А-Проперти".

За этим, казалось бы на первый взгляд интеллигентным мужчиной, закрепилась кличка лицемера №1 бизнес-сообщества России. Как оказалось, неслучайно. Выяснилось, что 4 марта Авдолян в ОАЭ бесследно растворился в Объединенных Арабских Эмиратах.

По известным причинам, сегодня в регионе сложилась очень сложная ситуация. Из-за боевых действий на территории Украины страны Запада ввели невидимые доселе санкции в сфере торговли, промышленности, и даже сферах культуры и спорта, которые, казалось бы, должны находится вне политики. И вот, в такое тяжелое для страны время, "русский" Авдолян показал себя во всей красе.

Россия становится свидетельницей очередного предательства армян, которые долго время накапливали капитал на русской земле, а как только наступили непростые дни, бегут оттуда, сломя голову.

"Талантливый магнат" Авдолян не стал исключением, ибо все россияне увидели, что он на самом деле из себя представляет. Теперь он смело может напяливать новую кличку "крысиный король", прежде вещавший о величии российского бизнеса. Ныне "герой" сбежал ближе к прибоям арабских берегов. Сколотивший грязными методами целое состояние Авдолян неделю скрипел зубами, прежде чем заправить личный джет с бортовым номером T7-AVD (АVDолян), проложить маршрут на Дубай и рвануть с аэропорта со всеми накоплениями. Удивительно? Отнюдь.

Наряду с бегством Авдоляну пришлось впопыхах менять фамилию. Теперь все визитки и официальные документы от своего имени Авдолян вынужден подписывать новой фамилией "Авдулиан". Новая американская мечта начинается у человека. Жаль США, они еще даже не догадываются, какую змею собираются пригревать на душе. Кстати, "истинный русский патриот" Авдолян еще несколько лет назад отправил детей жить в США.

Говоря о его состоянии, отметим, что долларовый миллиардер до сих пор числится в списке владельцев стратегически важных объектов России. Напомним, как он их заполучил: банки кредитовали добычу газа, угля и других энергоносителей, по разным причинам у предприятий-добытчиков возникали долги, приходил Авдолян и обещал решить все проблемы, компании переходили под его контроль, банки кредитовали уже Авдоляна, а тот обещания не держал, долги не выплачивал, а кредиты прикарманивал. Тем самым, наш "герой" нанес ущерб российскому бюджету на сумму в 2 млрд долларов. По такой схеме бизнес-падальщик заполучил Эльгинские угольные шахты, Якутскую ТЭК, Гидрометаллургический завод, Сибантрацит и др. Наверняка есть и другие аферы, о которых пока нет информации.

Таким образом, 4 марта Авдолян сделал окончательный и бесповоротный шаг, показав еще раз истинную сущность российских армян. Теперь он, как и его друг "вор в законе" Рубен "Робсон" Татулян, становится токсичным для всего российского бизнеса, изгоем, сбежавшим в самый трудный момент. Очередной армянский олигарх России предал страну. То, о чем не раз говорили - подтвердилось, а значит на очереди еще огромное множество крысиных королей вроде Авдоляна.