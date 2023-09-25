Азербайджан обнулил армянское лобби

Автор: Лейла Таривердиева

Известный российский эксперт Игорь Коротченко в своем Телеграм-канале высказал очень интересную мысль. "На повестке дня, - написал он, - стоит вопрос о политической (и не только) ответственности армянских лоббистов в РФ - масштабно представленных у нас везде, куда не плюнь - за катастрофически неблагоприятное для России развитие ситуации в Армении. Вместо последовательной и системной работы по продвижению российских интересов в Армении, они продвигали интересы "карабахского клана" и раздували в РФ антиазербайджанскую и антитурецкую пропаганду, осваивая огромные бюджеты исключительно на пользу лично самим себе... Хоть кто-нибудь из армянских лоббистов ответит за это?".

Пожалуй, то, что написал Коротченко об армянском лобби в России, можно смело отнести к лоббистам Армении по всему миру. С той лишь разницей, что в России лобби не имеет и никогда не имело такого влияния на процессы, как, например, в США или Франции. По большому счету, оно не пользовалось влиянием вообще и ничего не могло сделать для Армении или армяно-российской повестки на практике. Все, что ему чуть не удалось, это испортить отношения Москвы и Баку. По всему видно, что главной целью было именно это, а не содействие решению проблем Армении или улучшению имиджа России в глазах армян.

Российское армянство, не рассчитывая на законодателей и политиков, взяло в руки СМИ и пропаганду, думая, что так можно раздавить врага. Так как лоббисты в Госдуме и политических кругах РФ оказались бессильны, антиазербайджанские нарративы продвигались через спонсируемые диаспорой органы СМИ и пропаганду. Тем самым лоббисты отрабатывали свои гонорары посредством информационных провокаций, которые реальных дивидендов Армении не принесли, зато поставили под удар национальные интересы России. Результатом лоббинга должно было стать силовое давление на Азербайджан и обеспечение армянских интересов на азербайджанских территориях. С этих надежд когда-то начиналась "вековая" российско-армянская дружба, на их крушении она и закончилась в наши дни.

Проблема армянства в том, что главной целью армянского лоббинга всегда и везде было не формирование интереса к Армении и обеспечение ее интересов, а нечто совсем иное. Миллиарды тратятся мировой диаспорой сегодня на формирование всемирной ненависти к Азербайджану. В последние тридцать лет фокус лоббистских атак переключился с Турции на нашу страну, все силы брошены на этот участок фронта. Да, это в какой-то мере мешает продвижению отношений Баку с отдельными странами и организациями, но ничем не помогает Армении. Скорее наоборот, чем яростнее антиазербайджанская деятельность, тем хуже дела "исторической родины". Тут есть прямая связь, и армянским аналитикам стоит над этим подумать.

Хорошо известно, что армянство всегда и во всем очень старается копировать еврейство. Это застарелый комплекс. Старается подражать, делать так же, применять те же технологии и инструменты. В том числе в вопросах лоббинга. Но получается коряво. Если вникнуть в суть, увидим, что еврейское лобби создавалось и существует не "против", а "для". Его деятельность направлена не на разрушение каких-то государств, даже враждебных, а на бескомпромиссную поддержку интересов еврейских общин в странах проживания, интересов еврейского народа и Израиля. Причем, еврейское лобби не служит решению проблем Израиля руками держав, оно представляет реально суверенное и дееспособное государство и лишь блокирует шаги, вредящие его интересам. Это принципиально важный момент. Поэтому еврейское лобби успешно, а армянское терпит поражение за поражением.

Армянству не удалось увязать антиазербайджанскую пропаганду с лоббированием интересов Армении. Ему просто хочется растоптать любой ценой Азербайджан, добиться его всемирного осуждения и наказания за "армянские слезы", что нереально. В практической плоскости армянскому народу это ничего не принесло и не принесет. Время идет, лоббисты стареют, Армения хиреет и сползает в пропасть, а миражи армянства так и остаются недостижимыми. Лоббисты получают мандаты, должности, бизнесы и голоса, поощряя армянские мании. А что получает армянский народ?

В Армении и диаспоре с самого начала не смогли определиться - "для" или "против" покупаются конгрессмены, журналисты, политики, экспертные и научные круги. Ведь для чего создавалось армянское лобби? Создаваться оно начало сто лет назад вовсе не "для". Начав платить различным кругам на Западе, армянство думало вовсе не о процветании новоиспеченной Армении, а горело желанием уничтожить Турцию и отхватить ее территории. Весь ресурс был брошен на разрушительные цели и ушел фактически в никуда. Так же, как в никуда он ушел в карабахском вопросе. Крупные державы и организации никак не смогли повлиять на Баку. Армяне в шоке и требуют сегодня ответа от высокооплачиваемых лоббистов. Вспомним акции разгневанных армян у дома Адама Шиффа в августе этого года. Хотя об этом не говорилось громко, но за всеми требованиями к лоббисту стоял один вопрос: за что мы тебе платим? Такой же вопрос стоит задать и прочим лоббистам-неудачникам.

Лобби, будь то в России, Франции, Уругвае или Штатах, дабы удержать на себе внимание богатой диаспоры, подыгрывает, создавая у армянства ошибочное представление о своем всесилии. Между тем, признание определенным количеством стран фиктивного "геноцида армян", принятие европейскими структурами резолюций антиазербайджансокого характера, лоббистские истерики в Конгрессе или заказная клевета на Баку в российском эфире на самом деле ничего не значат. Абсолютно ничего. Армянство все годы карабахского конфликта руками других государств безуспешно пыталось добиться невозможного, вклиниваясь в их отношения с Азербайджаном. Точнее, пытаясь вклиниться, потому что, когда дело доходило до практических действий, в подавляющем большинстве случаев в мировых столицах поступали в соответствии с национальными, а не армянскими интересами. Несмотря на бешеное сопротивление и козни влиятельного лобби, "Контракт века" был реализован, подножки лоббистов не смогли помешать Южному газовому коридору, а отказ западных партнеров под влиянием армянства от поддержки БТК не заставил Азербайджан отложить проект. Армянское лобби все провалило.

В скором времени президент Франции Макрон, являющийся самым высокопоставленным лоббистом армянства на планете, собирается спустить резолюцию против Азербайджана в ПАСЕ. Об этом сообщают армянские источники. Заявление Евросоюза по Карабаху не состоялось, так как было заблокировано Венгрией, и теперь он надеется выслужиться перед армянством, протащив такой документ через Парламентскую Ассамблею Совета Европы. В ПАСЕ, как и в Европарламенте, имеется обширный армянский пул, и в целом в ходе обсуждений вопросов, связанных с Азербайджаном, симпатии большинства бывают не на нашей стороне. Невозможно сосчитать, сколько за годы конфликта было принято подобных бумаг в ПАСЕ и ЕП. Так же невозможно подсчитать, сколько тратилось армянской стороной на этот бесполезный лоббинг. Конечно же, мы не утверждаем, что президент Франции тоже получает свой конверт. Тут расчеты идут другими способами. Такое усердие стоит куда дороже.

Кстати, в нашем обществе временами звучит недовольство отсутствием у Азербайджана сильного лобби, которое бы противостояло армянскому в Конгрессе США, России, Европе и так далее. Если в ПАСЕ будет принята какая-то очередная бумага, эти разговоры активизируются вновь. Почему, мол, мы жмотим и не тратимся. Некоторые считают, что покупка лоббистов - необходимая статья расходов для государства. Нужно скупать влиятельных деятелей в ключевых странах, как это делают армяне, и тогда...

Думается, эта традиция - передавать свои права и решение своих проблем другим, большим и сильным - должна уже сходить с повестки. В последнее время в системе международных отношений происходят перемены, и этот инструмент решения вопросов тоже постепенно уходит в прошлое. Во всяком случае, Азербайджан показал на своем примере, что и маленькая страна способна действовать в своих интересах, не имея влиятельного лобби и несмотря на давление, враждебность и всеобщее неприятие, если она реально независима и находится в правовом поле. Никакой лоббинг не сможет ей помешать, когда на ее стороне справедливость и международное право. У Азербайджана нет влиятельного лобби, зато есть надежные друзья. А еще у него есть собственное влияние в некоторых организациях и кругах. Это влияние обеспечивается не деньгами диаспоры, а интересом к Азербайджану и грамотной дипломатией официального Баку.

Армянству же лобби действительно необходимо, хотя бы для надежды. Потому что оно всегда хочет того, что ему не принадлежит и принадлежать не может.