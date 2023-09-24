Сенатор Менендес сам себе вырыл политическую могилу

В пятницу федеральные прокуроры обнародовали убедительные доказательства, подтверждающие обвинения против сенатора Боба Менендеса и его жены Надин в получении взяток от трех бизнесменов из Нью-Джерси.

По словам прокуроров, при обыске дома и сейфа Менендеса летом прошлого года были обнаружены золотые слитки стоимостью более 100 тыс. долларов и более 480 тыс. долларов наличными, большая часть которых была спрятана в одежде, шкафах и сейфе.

Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс продемонстрировал фотографии золотых слитков и часть наличных на пресс-конференции в пятницу - фотографии, которые, вероятно, будут преследовать всю политическую судьбу сенатора.

Адвокат 69-летнего Менендеса не сразу ответил на просьбу о комментарии, но сенатор заявил, что "закулисные силы" пытались заставить его замолчать и "вырыть политическую могилу". Он сказал, что "они исказили работу Конгресса. Вдобавок ко всему, не удовлетворившись ложными обвинениями в мой адрес, они напали на мою жену за давние дружеские отношения, которые она поддерживала еще до того, как мы с ней познакомились".

Предвидя такой ход, Уильямс заявил на пресс-конференции, что обвинения не касаются привычной для сенаторов манеры обслуживания избирателей.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье американского издания Politico.

Прокуроры предоставляют существенные доказательства

"Хотя обвиняемые утверждают, что они не знали о предметах, найденных в их домах или автомобилях, обвинительное заключение свидетельствует о том, что сенатору в этот раз будет нелегко оправдать себя. По словам обвинителей, "конверты с деньгами были найдены внутри пиджаков с именем Менендеса и висели в его шкафу". На некоторых конвертах были обнаружены ДНК или отпечатки пальцев одного из мужчин, предположительно давших взятку Менендесу или его водителю. Так утверждается в обвинительном заключении.

Сразу после возвращения из Египта осенью 2021 года Менендес погуглил следующее: "Сколько стоит один килограмм золота". Прокуроры утверждают, что сенатор использовал свою власть и влияние для защиты и обогащения бизнесменов и получения выгоды от правительства Египта.

В обвинительном заключении приведены фотографии двух курток - точнее ветровок. На одной из них, идентифицирующей Менендеса как члена испаноязычной фракции Конгресса, лежат две пачки банкнот с надписями "1400" и "2900". На другой же разбросаны многочисленные 100-долларовые купюры.

Кабриолет Мерседес и помощь жене с ипотекой

Большая часть средств, которые бизнесмены из Нью-Джерси предположительно предоставляли Менендесу, поступала женщине, на которой сенатор женился в 2020 году - Надин Арсланян.

В конце 2018 года в результате несчастного случая Арсланян осталась без автомобиля. В апреле 2019 года один из бизнесменов якобы взялся помочь ей приобрести кабриолет Mercedes-Benz C-300, отправив своему партнеру смс-сообщение с просьбой выслать 15 000 долларов. На следующий день бизнесмен встретил Арсланян на парковке ресторана и передал ей "примерно 15 тыс. долларов наличными", говорится в обвинительном заключении.

На следующий день Арсланян купила автомобиль примерно за 60 тыс. долларов, а Хосе Урибе, по утверждению обвинителей, внес по меньшей мере шесть ежемесячных платежей по кредиту.

Деньги на автомобиль были получены в тот момент, когда один из бизнесменов пытался убедить прокуроров Нью-Джерси смягчить наказание для неназванного сообщника, на которого заведено уголовное дело. Прокуроры утверждают, что сенатор, которого постоянно информировали обо всём, связанном с этим делом, заключил сделку, чтобы попытаться добиться закрытия дела и прекращения расследования.

Менендес позвонил старшему прокурору и попытался "путем давления" добиться благоприятного результата для партнера и еще одного человека, в отношении которого велось расследование. Прокурор штата счел вмешательство Менендеса неуместным, однако обвиняемый по этому делу не был приговорен к тюремному заключению.

Между тем, в 2019 году, когда ипотечная компания угрожала лишить Арсланян права собственности на дом, одна из фирм бизнесмена вмешалась и направила десятки тысяч долларов, чтобы помочь ей выплатить ипотеку.

Жена жалуется на задержку выплат

Надин Менендес несколько раз жаловалась на то, что платежи не поступают в обещанные сроки, фактически утверждая, что она расстроена тем, что взятки, по мнению обвинителей, поступают недостаточно быстро.

В какой-то момент она пожаловалась одному из помощников бизнесмена на то, что не получает обещанное вовремя. А затем, согласно обвинительному заключению, написала сенатору такое сообщение: "Я была так расстроена этим утром".

Обвинения, выдвинутые сразу после другого дела о коррупции

Действия, описанные в обвинительном заключении, начались всего через несколько месяцев после того, как в январе 2018 году Министерство юстиции США закрыло ранее возбужденное против Менендеса дело о коррупции, развязав тем самым ему руки, поскольку он готовился к кампании по переизбранию. В том же году он начал встречаться с Н. Арсланян. В марте 2018 года - через несколько недель после того, как федералы прекратили другое дело о коррупции, - Надин организовала ряд встреч с сенатором, оплаченных одним из бизнесменов или его соратниками.

Египетские власти, как утверждается, поднимали, в частности, вопросы, связанные с иностранными военными продажами и финансированием, что и послужило основанием для вынесения обвинительного заключения.

Следователи изучают элементы этого дела как минимум с ноября 2019 года, когда в ходе расследования были обнаружены тысячи текстовых сообщений между Надин Арсланян и одним из бизнесменов.

Когда после выборов в Конгресс в 2022 году в Палате представителей появился сын сенатора Роб Менендес, политическая судьба старшего Менендеса вновь оказалась под вопросом", - говорится в материале Politico.