Глава МИД Нидерландов поддалась соблазну армянских денег?

Автор: Байрам Эльшадов

Теперь и Нидерланды встали на скользкий путь обмана и манипуляций. Главный дипломат страны тюльпанов Хэнк Браунс Слотт в социальной сети Х (ранее Twitter) высказала свое мнение по поводу последних событий в Карабахе. Основной посыл госпожи Слотт был весьма антиазербайджанским. Глава нидерландской дипломатии говорила о том, что необходимо остановить антитеррористические мероприятия в Карабахе, и о важности недопущения эскалации.

В данной ситуации сразу возникает несколько вопросов. Во-первых, почему главный дипломат Нидерландов молчала когда при взрыве новых мин в Карабахе погибли граждане Азербайджана, выполнявшие свой профессиональный долг?

Второй момент, насколько вообще применим термин "эскалация" к событиям, которые произошли в Карабахе? Если идти по такой логике, то, к примеру, действия полиции Нидерландов на футбольных играх можно классифицировать как "эскалацию". Но это не "эскалация", а восстановление правопорядка. Как и в случае событий в Карабахе.

Третий вопрос - почему МИД и правительство Нидерландов демонстрируют диаметрально противоположную позицию по Азербайджану? В то время как глава правительства Марк Рютте однозначно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, Хэнк Браунс Слотт открыто поддерживает террористическое образование на территории иностранного государства. Учитывая то, что армянское лобби обладает внушительными возможностями в Нидерландах, возможно дело в том, что глава МИД просто не устояла и поддалась соблазну и зову армянских денег? Ведь только так можно объяснить то, что высокопоставленный представитель Нидерландов "забыла" о том, что антитеррористические мероприятия проходили на территории Азербайджана. Иронично то, что глава МИД является магистром права, окончив обучение в престижном Утрехтском университете.

Но самое интересное мы оставили "на десерт". Биография, как и профессиональная карьера Мефроу Браунс Слотт, полна противоречий. Каких-то 15 лет назад эта прекрасная дама занималась весьма опасным делом - командовала взводом артиллерии в Афганистане. А сегодня глава МИД Нидерландов озабочена мирным населением в Карабахе. Интересно, о чем она думала, когда отдавала приказ расстреливать мирных жителей Афганистана, не желающих иностранного вмешательства на своей Родине? Думала ли она тогда о местном населении?