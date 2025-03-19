Развязав новую войну, Армения исчезнет

В случае, если Армения решится начать военные действия против Азербайджана она прекратит свое существование даже в статусе квазигосударства, коим сейчас является. И другого шанса восстановиться на данной территории у нее уже не будет.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

В Армении, отметила она, есть здравомыслящие люди, которые настроены на мир с соседями. Но власти страны за годы после окончания 44-дневной войны не проводили никакой разъяснительной работы с населением, чтобы осуществить "работу над ошибками" и призвать к конструктивному диалогу. Хотя бы во имя спасения самих себя. Зато всячески поощрялся и сейчас приветствуется реваншистская идеология.

"В последнее время бряцание оружием, даже со стороны депутатов парламента Армении, не говоря уже о "ястребах" из числа военных, усилилось. Причем, эта публика не может не осознавать бессмысленности призывов к "возвращению Карабаха". Ими движет только жажда наживы. Война - это деньги, и не малые. Можно поживиться из дохлого бюджета Армении, перепродавать в Африку оружие, поставляемое из той же Индии (знакомая схема для армянского истеблишмента). Вспомним, сколько нынешних армянских олигархов создали себе состояние на разворовывании и перепродаже гуманитарных поставок. Про Армению и ее народ они не думают. Народ для них, извините, мусор или пушечное мясо. Набьют карманы и сбегут на калифорнийское побережье", - сказала Полоскова.

Наша собеседница привлекла внимание к усилению антиазербайджанской и антитурецкой риторики в социальных сетях. Этакая артподготовка, отметила она, добавив, что соцсети сейчас во многом заменили советские кухни, где обсуждалось то, что часто не выносилось в официальное пространство. Активизировалось и российское армянство, а выхлоп один - это сотрясание воздуха ни на что не влияет. На государственном уровне между нашими странами хорошие взаимоотношения. Большинство россиян позитивно относится и к Азербайджану, и к Баку. Огромное количество россиян приезжает в вашу страну как туристы. И там, действительно, есть что посмотреть. Азербайджан для России важен и интересен, и Ереван не в состоянии изменить эту ситуацию, подчеркнула российский политолог.

"А вот с Конституцией Пашиняну надо что-то решать. Тут он в состоянии что-то изменить, пока не поздно. Тем более, что в Армении оппозиционными силами предпринимаются шаги к организации досрочных парламентских выборов и замене Пашиняна. Его ошибка в том, что ему надо было сразу пойти на подписание договора, начать информационную работу с населением, объяснив, что другого выхода просто нет, единственный выход - это принять новую Конституцию. Это было бы чистой правдой, потому что его, выхода, на самом деле, нет. Не будут выполнены условия Азербайджана, не будет подписан мир. Само по себе подписание мирного договора с армянской стороны может стать пустой и ни к чему не обязывающей формальностью в случае, если не будут внесены изменения в Конституцию Армении.

Как известно, в преамбуле Основного закона Армении содержится отсылка к Декларации о независимости, в которой черным по белому прописаны претензии на территории Азербайджана. Армения провозгласила свою независимость, "присоединив" к себе Карабах, и преамбула Конституции транслирует эти претензии. После 44-дневной войны, сохранение этого положения неприемлемо. Как можно говорить о мире, если Армения фактически продолжает на уровне Основного закона претендовать на земли соседа?". Хотя, как известно, на словах Никол Пашинян уже не раз заявлял, что безоговорочно признает Карабах частью Азербайджана, от этого правовая ситуация не меняется, так как Конституция страны превалирует над любыми международными договорами. Не случайно, выступая на Глобальном Бакинском форуме, Президент Ильхам Алиев говорил о том, что уровень доверия к Армении близок к нулю и Азербайджан не верит ни одному ее слову", - сказала Полоскова.

Баку, по ее мнению, совершенно прав, говоря, что в качестве следующего шага азербайджанская сторона ожидает, что в Конституции Армении и других нормативно-правовых актах этой страны будут устранены оставшиеся претензии на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

"Предпринимает ли руководство Армении необходимые шаги и усилия для этого? Пашинян, вроде бы, заявляет о готовности к принятию новой Конституции. Даже поставил на повестку дня проведение всенародного референдума по обсуждению ее нового текста. Правда, не очень понятно, когда это произойдет. Зато совершенно очевидно - никаких гарантий, что отравленное реваншистской пропагандой армянское общество согласится убрать из Основного закона пункты о территориальных претензиях к Азербайджану, нет", - сказала Татьяна Полоскова.

Лейла Таривердиева