Армения не отделается 15 пунктами

Автор: Лейла Таривердиева

Мирный договор готов и Армения готова хоть сейчас его подписать... Такой была реакция официального Еревана в лице МИДа и премьер-министра Армении на заявление министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова о завершении работы над текстом мирного договора. В кулуарах XII Глобального Бакинского форума, Байрамов сообщил, что процесс переговоров по тексту мирного договора с Арменией уже завершен. Несколько дней назад, отметил он, армянская сторона по соответствующим каналам сообщила, что приняла предложения Баку по двум остававшимся несогласованным пунктам документа.

После этого заявления МИД Армении и Никол Пашинян радостно заявили, что мирный договор, мол, готов к подписанию и Армения заняла низкий старт в желании начать консультации с Азербайджаном о сроках и месте подписания соглашения. Пашинян поспешил успокоить своих подданных, указав, что оба пункта, о которых идет речь, касаются периода после вступления соглашения в силу. Напомним, что ранее, говоря о несогласованных пунктах документа, Пашинян называл в их числе и вопрос нахождения на границах миссии Евросоюза. Надо так понимать, что Армения перестала упираться, осознав, что деваться ей все равно некуда. Да и новая геополитическая ситуация складывается не в пользу Франции и Ко.

Что ж, на первый взгляд может показаться, что вопрос решен и осталось только поставить подписи, чтобы мир в регионе наступил. Но все не так просто, как хотят думать в Ереване. На самом деле завершение работы над текстом не означает автоматической готовности документа к подписанию. Потому что у Азербайджана еще остаются вопросы к армянской стороне, решение которых Ереваном требует политической воли и прозорливости.

МИД и Пашинян, делая оптимистичные заявления, постарался пропустить мимо ушей вторую часть слов министра иностранных дел Азербайджана. А ведь он говорил не только о завершении работы над текстом. В продолжении своего ответа на вопросы журналистов, он сказал: "В качестве следующего шага азербайджанская сторона ожидает, что в Конституции Армении и других нормативно-правовых актах произойдет устранение оставшихся претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана путем изменений".

Эти слова все меняют и показывают, что завершение работы над текстом не означает завершения работы над мирным договором в целом. Азербайджан и Армения не равноправные партнеры, чтобы Баку подписывал мир с Ереваном без предусловий. И те предусловия, которые ставит азербайджанская сторона, надо сказать, очень щадящие. В реальности, у Армении накопилось очень много долгов перед Азербайджаном, и их придется возвращать. Не сразу, поэтапно, но придется. А начинать следует с законодательной основы армянского сепаратизма и экстремизма. И рассчитывать, что в дальнейшем все как-нибудь само решится, в Баку не могут. Наш сосед не заслужил доверия и пока не доказал, что изменился.

Выступая на открытии Глобального Бакинского форума, Президент Ильхам Алиев очень четко обрисовал проблему. Он сказал, что уровень доверия к Армении близок к нулю, и потому в Азербайджане не доверяют ни одному ее слову. Это, отметил он, не те люди, которым мы можем доверять, включая сегодняшнее правительство.

"Опять же, все, что они говорят, для нас не имеет никакого значения. Нам нужны документы, нам нужны бумаги. Нам нужно, чтобы в их Конституции не осталось каких-либо территориальных претензий к Азербайджану. Они там все еще присутствуют. Нам нужно, чтобы Минская группа ОБСЕ была распущена. Это наш месседж Армении, и мы заявляем, что в сохранении Минской группы нет никакой логики. Она была создана для решения карабахского вопроса. Сегодня этот вопрос решен. Армения признает Карабах частью Азербайджана. Почему бы им не присоединиться к нам и не подать совместное заявление в ОБСЕ о роспуске организации? Они не хотят. Таким образом, они хотят сохранить "часть своих позиций" на земле, на нашей территории, теперь, конечно, виртуально", - сказал глава государства.

МИД Армении, сделав заявление, хочет показать, что мяч уже окончательно на стороне Баку, и если мир и теперь не будет подписан, все осуждающие взоры должны будут быть направлены на Азербайджан. А к Армении вопросов больше ни у кого не будет, потому что она, дескать, согласилась на условия азербайджанской стороны "во имя мира". В дипломатическом ведомстве Армении, должно быть, считают, что сделали очень хитрый ход и загнали Баку в тупик. Между тем, подписание мира между двумя странами после того, как одна из них тридцать лет оккупировала и разрушала территории другой, устраивала этнические чистки, уничтожала ее наследие, не может осуществляться на основании документа из всего лишь 15 пунктов. В мирном договоре обозначены обязательства сторон в соответствии с международно принятыми процедурами. Но, помимо этого, остается масса других вопросов, которые тоже должны быть решены.

Так что в Ереване поторопились с выводами.

В своем выступлении на Форуме, азербайджанский лидер напомнил о преступлениях армянских варваров на нашей земле и подчеркнул, что мы не можем забыть и не забудем годы оккупации и страдания азербайджанского народа, причиненные армянской оккупацией и агрессией, не забудем Ходжалинский геноцид.

"Нам нужен мир на Южном Кавказе, и именно поэтому Азербайджан стал инициатором мирного процесса. Собственно, Азербайджан даже является автором проекта мирного соглашения, который сегодня обсуждается между Азербайджаном и Арменией и, в основном, согласован. То есть большинство пунктов соглашения уже согласованы", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

"В основном, согласован" - эти слова Президента должны отрезвить "оптимистов" из конторы Арарата Мирзояна, уже примеряющих награды миротворцев. "В основном" означает, что Азербайджан не считает мирный процесс завершенным. Есть еще вопрос Конституции, очень сложный для Пашиняна, но ему придется его решать. Никуда от этого не деться. Есть вопрос компенсации за причиненный ущерб. Если он не включен в текст договора, это не значит, что все долги выплачены. Остается вопрос милитаризации Армении, вопрос внешнего влияния на эту страну, есть попытки покровителей Еревана выставлять армян жертвой агрессии, а азербайджанцев - оккупантами. И эти попытки довольно успешно продвигаются лобби в европейских парламентах. Пока Ереван все это не прекратит, мир в регионе будет оставаться под угрозой.

И, опять же, имеет место вопрос доверия. Точнее, недоверия. Как сказал Президент Ильхам Алиев, "у нас хорошая память. Мы все помним, как вело себя нынешнее правительство Армении до Второй карабахской войны. Мы все помним заявления армянского лидера, который сказал, что "Карабах - это Армения", и это было сказано в Ханкенди. Мы все помним, как он вел себя в оккупированном городе Шуша. Вы можете найти это в интернете. Очень интересное видео. Сегодня некоторые европейские бюрократы пытаются представить Армению "голубем мира". Но они забывают о прежних деяниях нынешнего правительства. Они забыли, что во время Второй Карабахской войны обстреливались наши города и села. Жертвами ракетных ударов, в том числе с использованием ракеты "Искандер-М", которая фактически запрещена к экспорту, стали более 100 мирных жителей. И мы до сих пор не получили ответа на вопрос, как армянская армия умудрилась получить в свое распоряжение "Искандер-М". Еще раз - эта ракета запрещена в России к экспорту. А те, кто не верит моим словам, могут воочию увидеть "Искандер-М" на территории нашего Парка военных трофеев, который находится в 5-10 минутах езды отсюда", - сказал Ильхам Алиев на открытии Глобального форума.

Как видим, проблем еще остается достаточно. Армения причинила азербайджанскому народу слишком много зла, чтобы отделаться одной бумагой из 15 пунктов.