Президент Ильхам Алиев: Глобальный Бакинский форум в настоящее время является одной из ведущих международных площадок

Я поздравляю Международный центр Низами Гянджеви за превосходную работу в течение последних лет и организацию столь важного международного мероприятия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

"Мы очень гордимся, что Глобальный Бакинский форум в настоящее время является одной из ведущих международных площадок. На нем обсуждаются вопросы мировой повестки дня", - отметил глава государства.