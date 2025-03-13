https://news.day.az/officialchronicle/1736642.html Президент Ильхам Алиев: Глобальный Бакинский форум в настоящее время является одной из ведущих международных площадок - ВИДЕО Я поздравляю Международный центр Низами Гянджеви за превосходную работу в течение последних лет и организацию столь важного международного мероприятия. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.
Президент Ильхам Алиев: Глобальный Бакинский форум в настоящее время является одной из ведущих международных площадок - ВИДЕО
Я поздравляю Международный центр Низами Гянджеви за превосходную работу в течение последних лет и организацию столь важного международного мероприятия.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.
"Мы очень гордимся, что Глобальный Бакинский форум в настоящее время является одной из ведущих международных площадок. На нем обсуждаются вопросы мировой повестки дня", - отметил глава государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре