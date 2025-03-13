Баку ожидает от Еревана внести поправки в конституцию

На следующем этапе Баку ожидает от Еревана устранения претензий на территориальную целостность Азербайджана путем внесения поправки в конституцию.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в кулуарах XII Глобального Бакинского форума.

"В качестве следующего шага азербайджанская сторона ожидает, что в конституции Армении и других нормативно-правовых актах произойдет устранение оставшихся претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана путем изменений в конституцию", - подчеркнул он.

По словам Д.Байрамова, важным фактором является упразднение Минской группы и других ее структур, которые являются остатками прошлого конфликта.