Порты в США забились тысячами автомобилей

Тысячи автомобилей задержаны в американских портах из-за временно приостановленных поставок. Об этом сообщило издание Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Таким образом автопроизводители пытаются свести к минимуму последствия усиливающейся торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом. Они задерживают отправку своей продукции в дилерские центры, из-за чего почти все порты оказались забиты импортными автомобилями. Пропускная способность некоторых из них вот-вот достигнет предела.

Как заявили в одной из логистических компаний, многие руководители надеются, что пошлины на импортные автомобили не продлятся долго.