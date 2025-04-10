5 главных фаворитов конкурса "Евровидение 2025"

"Евровидение 2025" - предстоящий 69-й конкурс песни "Евровидение", который пройдет в Базеле (Швейцария), благодаря победе Nemo с песней "The Code" на конкурсе предыдущего года, проходившем в Мальмё (Швеция).

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", наибольшие шансы на победу в международном песенном конкурсе "Евровидение 2025" на данный момент у Швеции (26%). За ней следуют Австрия (21%), Франция (11%), Израиль (6%) и Нидерланды (5%).

Азербайджан, который на конкурсе в Швейцарии представляет группа Mamagama с песней "Run To U", в списке возможных победителей "Евровидения" находится на 25-м месте - шансы на победу оцениваются в 1%.

Напомним, что первый и второй полуфиналы состоятся 13 и 15 мая, финал - 17 мая 2025 года; "Евровидение 2025" будет проводиться на арене St. Jakobshalle.