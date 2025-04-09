"Главное - надежно сыграть в защите" - баскетболист "Сумгайыта"
"В этом году мы выступаем очень хорошо по сравнению с прошлым сезоном".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил пресс-службе клуба баскетболист "Сумгайыта" Исмаил Алиев.
Он прокомментировал шансы своей команды перед играми плей-офф с "Серхедчи". Алиев первым оценил выступление "Сумгайыта":
"Думаю, в следующем сезоне мы произведем более позитивное впечатление. Мы выполняем свои обязанности. Думаю, нас ждет такое же успешное выступление в плей-офф".
Исмаил, который когда-то играл за "Серхедчи", проанализировал свою бывшую команду:
"Я когда-то был баскетболистом "Серхедчи". Это очень хорошая команда. Соперника никак нельзя назвать слабым. В плей-офф нас ждут сложные игры. Мы должны быть единой командой, чтобы выбить соперника из турнира. Самое главное, мы должны надежно играть в защите. Мы должны максимально снизить их результативность. Цель - выйти в плей-офф".
Алиев также обратился к болельщикам клуба:
"Мы ждем наших болельщиков в пятницу в Сумгайытском олимпийском спортивном комплексе. Они поддерживали нас на протяжении всего сезона. Я бы хотел, чтобы они были с нами и в плей-офф. При поддержке наших болельщиков мы хотим победить "Серхедчи".
Отметим, что матч "Сумгайыт" - "Серхедчи" состоится 11 апреля.
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